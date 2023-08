Bentley Bentayga EWB Mulliner: svelata la nuova ammiraglia di lusso del brand [FOTO]

Impiega soli 4,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h

Bentley ha presentato un nuovo modello di lusso: il Bentley Bentayga EWB Mulliner. Questo speciale SUV emerge come un nuovo pilastro nella gamma della casa automobilistica britannica, fondendo maestria artigianale contemporanea con prestazioni da vera supercar.

La zona posteriore dell’abitacolo rispecchia un livello di lusso inusuale. Il Bentayga EWB Mulliner ha un vantaggio molto importante: offre più spazio rispetto a ogni altro concorrente nel segmento di lusso.

Questo ampio spazio, combinato con un design esclusivo ideato dal team Mulliner, rende ogni viaggio indimenticabile, sia che siate al volante o nell’ampia zona posteriore. Il sedile Bentley Airline Seat di serie è il sistema di sedili automobilistici più avanzato in circolazione, garantendo un comfort straordinario. Il tutto è impreziosito dalla trapuntatura Mulliner Harmony Diamond Quilt.

Sotto il cofano c’è un V8 da 550 CV

Con il suo motore V8 biturbo da 4 litri che eroga 550 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima, il Bentayga Extended Wheelbase Mulliner raggiunge una velocità massima di 290 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Il telaio presenta la tecnologia Bentley Dynamic Ride, delle ruote posteriori sterzanti e un sistema di molle ad aria a tre camere, garantendo al veicolo una capacità dinamica senza eguali.

L’estetica del nuovo Bentayga EWB Mulliner esprime stile e dinamismo. Distinguono questo marchio premium, i cerchi Mulliner da 22”, la griglia anteriore Double Diamond ideata da Mulliner e le prese d’aria esclusive. Al tocco finale contribuisce un’illuminazione di benvenuto proiettata a terra ogni volta che si aprono le portiere.

Otto diverse combinazioni di colori per l’abitacolo

L’abitacolo è impreziosito da dettagli come le pedane tridimensionali illuminate e i tappetini Mulliner. Viene offerto in otto diverse combinazioni di tre colori, esclusivamente progettate dal team Mulliner Design. Ogni combinazione ha un nome evocativo, da Flare a Storm, permettendo ai clienti una personalizzazione in base ai propri gusti.

Un punto di forza è l’uso della pelle Olive Tan, ottenuta grazie a un processo di conciatura sostenibile. Questa tecnologia, innovativa e rispettosa dell’ambiente, fa di Bentley la prima casa automobilistica a implementarla. L’attenzione alla sostenibilità si riflette anche nelle moquette di nylon riciclato al 100% e nei tappeti Wilton in pura lana.

Il Bentley Airline Seat propone 22 modalità di regolazione

Il nuovo Bentley Bentayga EWB Mulliner integra la specifica Bentley Airline Seat, offrendo 22 modalità di regolazione e un sistema innovativo di rilevamento del clima e regolazione posturale. Questa funzionalità garantisce una comodità superlativa durante ogni tragitto.

Infine, una caratteristica che eleva ulteriormente il lusso di questo modello è la Bentley Diamond Illumination, un gioco di luci a LED che emettono luce attraverso piccole perforazioni nel rivestimento in pelle delle portiere, rappresentando un connubio tra maestria artigianale e tecnologia.