Totem Automobili: telaio numero 12, innovazione e passione italiana

Totem Automobili raggiunge un nuovo traguardo completando il telaio numero 12 della sua produzione limitata a soli 40 esemplari. Questo modello di GT Super rappresenta l’apice dell’ingegneria e del design italiano, frutto di passione, creatività e collaborazione con partner di eccellenza come Italtecnica. Al cuore della vettura batte un motore biturbo V6 a 90°, emblema di prestazioni senza compromessi.

Design esclusivo e materiali all’avanguardia

Il telaio numero 12 si distingue per una livrea verde metallizzato personalizzata e materiali di altissimo livello. La carrozzeria, costruita con fibra di carbonio strutturale, presenta una matrice innovativa che cambia aspetto sotto diverse angolazioni di luce, arricchita da una raffinata finitura opaca.

Gli interni, altrettanto esclusivi, vantano sedili in fibra di carbonio su misura, progettati per coniugare comfort e un’anima sportiva. Grazie all’impiego di materiali avanzati come kevlar per le zone di rinforzo, Totem Automobili dimostra una straordinaria complessità ingegneristica, resa possibile anche dalla partnership con JM di Valfenera d’Asti.

Verso l’omologazione e un futuro più equo

Attualmente, la GT Super n°12 è impegnata nei rigorosi test di omologazione IVA a Vairano, un passo fondamentale per consentirne la circolazione in Europa e oltre. Totem Automobili affronta con determinazione le difficoltà di un processo complesso e oneroso, generalmente concepito per grandi produttori. Con costi che superano i 10 milioni di euro, l’azienda solleva una questione cruciale: le normative attuali favoriscono davvero la sicurezza e la sostenibilità o fungono da ostacolo per i piccoli costruttori indipendenti?

L’impegno di Totem Automobili per il cambiamento

Totem Automobili si fa portavoce di un cambiamento necessario: la creazione di un quadro normativo che valorizzi le peculiarità dei piccoli produttori. Con supply chain snelle e un impatto ambientale ridotto, le vetture Totem rispettano i più severi standard di sicurezza e sostenibilità. Il telaio numero 12 è il simbolo della dedizione di Totem Automobili nel ridefinire il futuro del settore automotive, unendo innovazione e passione in ogni dettaglio.