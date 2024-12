Valtteri Bottas è già un membro della “Tribe” Alfa Romeo, avendo acquistato una Giulia GTAm, uno dei soli 500 esemplari prodotti. Con il suo motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV e materiali ultraleggeri, questa vettura ad alte prestazioni rappresenta una celebrazione della sportività Alfa Romeo. Ora, con l’Alfa Romeo 33 Stradale, Bottas entra a far parte del ristretto “club 33”, rafforzando il suo legame con la tradizione e l’innovazione del marchio.

Durante la sessione di test, Bottas ha guidato inizialmente la Giulia GTAm per familiarizzare con il circuito. Successivamente, ha preso il volante della 33 Stradale, descrivendola come un’auto intuitiva e immediatamente comprensibile, progettata per offrire un’esperienza di guida senza precedenti.

Tecnologia e prestazioni al servizio della guida

Il test ha avuto inizio con prove a velocità moderata, durante le quali Bottas ha valutato la precisione del sistema sterzante, la risposta dei freni e il comportamento dinamico della vettura. L’Alfa Romeo 33 Stradale è dotata di un telaio in alluminio, una monoscocca in fibra di carbonio e sospensioni sofisticate, che garantiscono maneggevolezza e comfort in ogni condizione di guida.

La fase successiva ha visto un incremento graduale della velocità per esplorare le potenzialità del motore V6 biturbo da 3.0 litri, capace di erogare oltre 620 CV. Con una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, la vettura offre due modalità di guida: Strada, per il massimo comfort, e Pista, per un’esperienza di guida estrema.

In modalità Pista, Bottas ha sfruttato il sistema di “Partenza Veloce“, che massimizza l’accelerazione e il controllo, e ha testato la vettura con il controllo della trazione disattivato, portandola vicino alla velocità massima.

Una sinfonia meccanica e freni da primato

Un elemento distintivo della 33 Stradale è il sound del V6 biturbo, che Bottas ha definito una vera e propria “sinfonia meccanica”. Questo dettaglio, unito all’innovativo sistema di sospensioni attive, garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort.

Il sistema frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire, con dischi in carbonio-ceramica prodotti da Brembo, offre una frenata precisa e costante. La vettura è capace di frenare da 100 km/h a 0 in meno di 33 metri, dimostrando la sua eccellenza in ogni situazione.

Un assaggio del futuro: Junior 280 Veloce

Al termine della giornata, Bottas ha avuto l’opportunità di testare anche la nuova Junior 280 Veloce, una compatta sportiva 100% elettrica. Sebbene differente per concept rispetto alla 33 Stradale, la vettura si distingue per l’eccezionale dinamica di guida, confermando il continuo impegno di Alfa Romeo nell’innovazione tecnologica.