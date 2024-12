LG e Ambarella: una partnership per la sicurezza automobilistica basata sull’IA

LG Electronics e Ambarella Inc. hanno unito le forze per sviluppare soluzioni innovative per la sicurezza dei veicoli, sfruttando il potenziale dell’intelligenza artificiale. La collaborazione, presentata al CES 2025, vede l’integrazione del SoC CV25 di Ambarella, un microprocessore all’avanguardia per la visione artificiale, all’interno del Driver Monitoring System (DMS) di LG.

Il DMS di LG

Il DMS di LG, potenziato dal chipset CV25, analizza in tempo reale i video ad alta risoluzione catturati dalle telecamere di bordo, consentendo un accurato riconoscimento degli oggetti e un’elaborazione video fluida ad alta definizione. Il sistema, già in produzione presso una casa automobilistica internazionale, dimostra la sua efficacia e affidabilità.

LG VisionWare, il software per la mobilità di LG, permette al DMS di rilevare anche i più piccoli movimenti degli occhi e della testa del conducente. Grazie all’IA, il sistema può determinare se il conducente è distratto o assonnato, a prescindere da fattori come etnia, sesso, età o presenza di accessori.

La partnership per aumentare la sicurezza delle auto

La partnership mira a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli, in linea con i requisiti del New Car Assessment Program (NCAP) e del General Safety Regulation (GSR). Lucky Goldstar, in qualità di partner attivo nell’ecosistema di innovazione di Ambarella, contribuisce con la sua esperienza al progresso dei sistemi automobilistici basati sull’intelligenza artificiale.

Fermi Wang, CEO di Ambarella, ha sottolineato come la sinergia tra le soluzioni di LG e le prestazioni del SoC CVflow di Ambarella consenta ai produttori di raggiungere i massimi livelli di sicurezza. Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company, ha evidenziato l’importanza dell’IA per la sicurezza dei veicoli e come questa partnership stia definendo nuovi standard per le soluzioni di bordo.