LG lancia un nuovo display per il passeggero invisibile per il guidatore

LG sarà protagonista del CES di Las Vegas che inizia il prossimo 9 gennaio. Tra le novità che l’azienda presenterà in quell’evento un ruolo importante lo avrà la sua nuova gamma di schermi di infotainment tra cui spiccherà un display per il passeggero anteriore che non può essere visto dal conducente. Questo nuovo schermo infatti utilizza la “tecnologia di controllo dell’angolo di visione” per evitare distrazioni da parte di chi guida.

LG protagonista al CES di Las Vegas con la sua nuova gamma di schermi per l’infotainment

Questo significa che ad esempio il passeggero anteriore potrà guardare un film senza distrarre chi in quel momento sta guidando l’auto. Con queste novità che saranno presentate nei prossimi giorni LG intende mantenere la sua posizione di leader nel segmento degli schermi per infotainment che saranno sempre più ottimizzati seguendo i trend relativi alla mobilità del futuro. I nuovi display di LG utilizzano la più recente tecnologia OLED per introdurre schermi ultra-HD davanti sia al conducente che al passeggero anteriore. Verrà introdotto anche un nuovo display head-up che, insieme al quadro strumenti, utilizza la tecnologia 3D per migliorare la visibilità del conducente.

Come fornitore chiave per rinomati produttori di auto, il gigante sudcoreano ha introdotto con successo il concetto di “screenification” negli interni di modelli come la Mercedes EQS e quelli dotati di infotainment MBUX Hyperscreen. Questo termine indica l’introduzione di una molteplicità di schermi all’interno dell’abitacolo, consentendo ai passeggeri di fruire di variegati contenuti in modo individuale. Questi contenuti spaziano dallo streaming video a attività produttive come le videoconferenze durante i viaggi.

Il capo della divisione Auto di LG, Byeong-koo Kim, ha dichiarato l’intenzione di consolidare ulteriormente la loro posizione di leadership a livello globale con le più recenti soluzioni di display ottimizzate sia per l’industria automobilistica che per la prossima fase della mobilità.