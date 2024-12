Genesis GMR-001: Hyundai Motorsport guida il debutto nel WEC 2026

Hyundai Motorsport, fresca vincitrice del Mondiale Rally, si prepara a un nuovo capitolo nel motorsport collaborando al debutto di Genesis nel World Endurance Championship (WEC) 2026. Al centro del progetto c’è la Genesis GMR-001, la prima Hypercar del marchio coreano, che segna l’ingresso di Genesis nella classe regina del campionato. A guidare questo ambizioso sviluppo ci sarà Cyril Abiteboul, presidente di Hyundai Motorsport, nel ruolo di Team Principal.

L’avventura inizierà con test al simulatore e in pista, affidati a due piloti di grande esperienza: André Lotterer, veterano della categoria e vincitore del titolo mondiale piloti, e Pipo Derani, noto per le sue performance nel panorama endurance. Lotterer, dopo la separazione da Porsche, affronterà così la sua quarta sfida con un costruttore diverso nella top class del WEC.

La piattaforma scelta per la GMR-001 è la consolidata LMDh, sviluppata in collaborazione con Oreca, telaista di fiducia già noto per i progetti Alpine e Acura. Per le operazioni in pista, Hyundai si è affidata al team francese IDEC Sport, che, con sede a Signes, si trova a pochi chilometri dal celebre circuito Paul Ricard. Qui sarà istituita una base operativa strategica entro il secondo trimestre del 2025, garantendo una collaborazione diretta tra telaista, costruttore e squadra.

La GMR-001 prende il nome da Genesis Magma Racing, con “Magma” che simboleggia la passione e l’energia del nuovo sub-brand sportivo. Il colore arancione domina il design, a cura del Genesis Design Europe Center guidato da Luc Donckerwolke, figura di spicco nell’automotive design. Il linguaggio stilistico “Athletic Elegance” si riflette nei fari a doppia firma luminosa e in una linea parabolica che caratterizza le forme audaci della vettura.

Il debutto nel WEC è previsto con due auto, come richiesto dal regolamento. Genesis ha inoltre annunciato che nel 2027 la GMR-001 gareggerà anche nella classe GTP del campionato IMSA, aprendo la strada a nuove sfide globali. Sebbene il team per il Nord America non sia ancora confermato, Chip Ganassi, recentemente separato da Cadillac, potrebbe essere una scelta plausibile.

Sul fronte tecnico, la Genesis GMR-001 integrerà componenti standard LMDh, come il motogeneratore Bosch e il cambio X-Trac, ma il motore a combustione sarà sviluppato internamente. Si parla di una possibile collaborazione con Pipo Moteurs, storico partner di Hyundai, per un’unità derivata dal motore WRC della i20N, già noto per le sue performance competitive.

IDEC Sport, nel frattempo, parteciperà alla European Le Mans Series 2025 con Logan Sargeant, Jamie Chadwick e Mathys Jaubert, giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro del team nel WEC.

L’attesa per il debutto in pista della Genesis GMR-001 è alta: i test inizieranno nell’estate del 2025, aprendo un nuovo capitolo per Genesis e Hyundai Motorsport nel panorama endurance mondiale.