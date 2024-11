Il 22 novembre, Alpine ha svelato la sua nuova Art Car 2024 durante un evento esclusivo a Parigi, in presenza del leggendario Zinedine Zidane, ambasciatore della marca. Questa edizione unica dell’A110, battezzata Monochromatic, è il risultato di una collaborazione straordinaria con il fotografo Mathieu Cesar, maestro del bianco e nero. La serata, impreziosita dalla presenza di oltre 300 ospiti, ha celebrato l’unione tra design automobilistico e visione artistica.

L’arte del bianco e nero firmata Mathieu Cesar

Mathieu Cesar, celebre per il suo approccio retro-futuristico alla fotografia, ha dato vita a un progetto che esalta l’essenza dell’A110 S attraverso contrasti di luci e ombre. La monocromia, scelta come linguaggio espressivo, trasforma ogni linea e dettaglio dell’auto in una composizione artistica, sottolineando la bellezza intrinseca del design Alpine.

“Le automobili sono opere d’ingegno umano, oggetti universali che raccontano storie. Con Monochromatic, abbiamo cercato di catturare questa essenza.”

— Mathieu Cesar

Alpine A110 Monochromatic, un design che sfida il tempo

L’A110 S Monochromatic combina la semplicità del bianco e nero con una raffinatezza senza pari. Il cofano nasconde un motore da 300 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi, mentre il rapporto peso-potenza di 3,7 kg/CV assicura prestazioni straordinarie. Il design, ispirato alla mitica Berlinetta, mette in risalto curve eleganti e una sportività innata, perfetta tanto per la pista quanto per la strada.

L’interno dell’A110 Monochromatic riflette lo stile minimalista dell’esterno: tonalità che spaziano dal bianco al nero decorano i sedili e i pannelli delle porte, mentre la stampa 3D conferisce leggerezza agli elementi interni. L’alluminio spicca nei dettagli, aggiungendo un tocco di esclusività al design.

Una collaborazione tra due mondi

La sinergia tra Alpine e Cesar non si limita al prodotto finale. Ogni elemento dell’auto, dalla carrozzeria in alluminio alle superfici lavorate in nero lucido, è il frutto di un dialogo tra l’arte della fotografia e l’ingegneria automobilistica. La composizione grafica, che sfrutta transizioni fluide e contrasti netti, rende questa vettura un’opera d’arte a tutti gli effetti.

Antony Villain, direttore del design Alpine, ha dichiarato:

“La creazione di A110 Monochromatic rappresenta la fusione perfetta tra prestazioni ed eleganza, passione ed emozione.”

Un’eredità di creatività

La Monochromatic si inserisce in una tradizione di collaborazioni artistiche di Alpine, che negli ultimi anni ha lavorato con artisti di fama internazionale come Felipe Pantone e il collettivo Obvious. Questi progetti dimostrano l’impegno del marchio nel promuovere la creatività e ampliare i confini del design automobilistico. Con l’A110 Monochromatic, Alpine ribadisce la sua capacità di trasformare un’auto sportiva in un’esperienza visiva e sensoriale unica, celebrando l’arte e la tecnica in ogni dettaglio.