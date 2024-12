Duster Soul of Dakar: la sfida di Dacia verso la Dakar 2025

Il prototipo “Duster Soul of Dakar” si presenta con un design unico, tecnologia avanzata e accessori pronti per la sfida desertica

La scorsa settimana, Milano è stata teatro di un’anteprima esclusiva: Dacia ha presentato il “Duster Soul of Dakar”, un prototipo unico che celebra l’essenza avventurosa del brand. Questo veicolo, realizzato in vista della partecipazione alla leggendaria Dakar 2025, incarna stile, robustezza e tecnologia per affrontare le sfide più estreme.

Design ispirato alla leggenda del deserto

La livrea del “Soul of Dakar”, progettata dal team di design Dacia, trae ispirazione dal prototipo Sandrider, che debutterà ufficialmente il 3 gennaio. Le linee dinamiche e i colori intensi riflettono il DNA offroad del Nuovo Duster, sottolineandone l’affidabilità su qualsiasi terreno. Ogni dettaglio è pensato per esaltare la versatilità del veicolo, dal traffico cittadino alle dune desertiche.

Accessori che amplificano l’esperienza outdoor

Il prototipo si distingue per una gamma di accessori innovativi. Il sistema YouClip offre soluzioni pratiche, come portaoggetti modulari, supporti per dispositivi e punti luce integrati, rendendo ogni viaggio confortevole. La linea InNature, invece, è pensata per l’avventura, con barre portatutto regolabili, bauli resistenti alle intemperie e strumenti indispensabili come una pala per affrontare terreni difficili.

Prestazioni su misura per l’off-road

Al cuore del “Duster Soul of Dakar” c’è una motorizzazione mild hybrid 48V da 130 CV, abbinata a un sistema di trazione integrale di ultima generazione. Questa configurazione garantisce prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più proibitive, unendo potenza e sostenibilità in un mix perfetto per gli amanti dell’avventura.

Un tributo alla Dakar e alla filosofia Dacia

Il “Duster Soul of Dakar” non è solo un veicolo, ma un simbolo dell’evoluzione del marchio Dacia. La sua presentazione segna una pietra miliare nel percorso del brand, proiettato verso l’emozionante sfida della Dakar 2025. Un omaggio alla solidità, alla libertà e allo spirito avventuroso che contraddistinguono Dacia da sempre.

Con questa anteprima, Dacia dimostra ancora una volta che il limite è solo un punto di partenza. La Dakar 2025 è pronta a scrivere un nuovo capitolo nell’epica storia del Duster.