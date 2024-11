Dacia Sandrider: la sfida della Dakar 2025 con un team di stelle

Il conto alla rovescia per la Dakar 2025 e Dacia Sandrider è iniziato, e il team Dacia Sandriders è pronto a fare scintille nel rally raid più prestigioso al mondo. Equipaggiato con un dream team d’eccezione composto da Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah e Cristina Gutiérrez, il marchio del Gruppo Renault mira a scrivere un nuovo capitolo nella storia del motorsport, puntando su innovazione tecnologica e spirito di squadra.

Un trio leggendario per un sogno da realizzare

Sébastien Loeb, icona del motorsport con nove titoli WRC e 28 tappe vinte alla Dakar, cerca finalmente la tanto desiderata vittoria assoluta. Nonostante i numerosi podi, la prima posizione gli è sempre sfuggita. Determinato come non mai, Loeb si prepara con la sua proverbiale meticolosità:

“La Dakar è una sfida unica. Ci siamo concentrati su affidabilità e dettagli. La vera avventura sta nel superare insieme ogni ostacolo.”

Al suo fianco, l’esperienza di Nasser Al-Attiyah, cinque volte campione della Dakar, e la determinazione di Cristina Gutiérrez, con nove partecipazioni alle spalle, garantiscono al team un mix esplosivo di talento e resilienza.

Dacia Sandrider, tecnologia al servizio dell’avventura

Protagonista indiscusso sarà il Dacia Sandrider, un prototipo progettato per la categoria FIA Ultimate T1+. Questo bolide da 360 cavalli, alimentato da un motore V6 biturbo da 3 litri, è un concentrato di innovazione: utilizza carburante sintetico prodotto da Aramco, in linea con l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile.

Costruito con una carrozzeria in fibra di carbonio e un telaio tubolare, il Sandrider è leggero e resistente, con sospensioni a doppio triangolo e pneumatici ad alte prestazioni per affrontare i terreni più estremi. Una speciale pigmentazione protegge il veicolo dalle alte temperature del deserto, rendendolo il compagno ideale per le condizioni estreme della Dakar.

La Dakar: una sfida oltre lo sport

La gara, in programma dal 3 al 17 gennaio 2025 in Arabia Saudita, è il banco di prova per i più grandi piloti e i veicoli più avanzati del mondo. Parte del Campionato Mondiale di Rally Raid, la Dakar rappresenta una piattaforma per dimostrare l’affidabilità e la robustezza di Dacia.

Secondo il CEO di Dacia, Denis Le Vot:

“La Dakar è il terreno ideale per dimostrare la resilienza del nostro marchio e il nostro impegno per un futuro sostenibile.”

Il team Dacia Sandrider affronta la Dakar 2025 con ambizione e passione, puntando non solo a conquistare il trofeo, ma anche a testare soluzioni tecnologiche che potrebbero influenzare le auto del futuro. Con un trio stellare e un prototipo all’avanguardia, il marchio vuole lasciare un segno indelebile nella storia del rally raid.

Per Sébastien Loeb, Cristina Gutiérrez e Nasser Al-Attiyah, il 2025 potrebbe essere l’anno della consacrazione, trasformando il deserto in un palcoscenico per la gloria.