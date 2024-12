Jaguar Type 00, la prima pietra del nuovo corso

Jaguar si reinventa con un audace passo verso il futuro, abbracciando l’elettrificazione senza compromettere il suo ricco patrimonio e l’impegno per il lusso e l’arte. La Type 00, una concept car visionaria presentata alla Miami Art Week, incarna questa trasformazione e anticipa la direzione stilistica del marchio.

Design visionario e audace

La Type 00 sfida le convenzioni dei veicoli elettrici, presentando un cofano allungato, un’ampia linea del tetto e un profilo fastback che culmina in una coda rastremata. I cerchi in lega da 23 pollici e le superfici fluide e tese contribuiscono a creare una silhouette spettacolare e moderna. L’innovativa architettura elettrica JEA (Jaguar Electrical Architecture) ha permesso la realizzazione di questo design audace, garantendo al contempo un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole.

Jaguar Type 00: non solo un oggetto di stile

La scelta di presentare la Type 00 alla Miami Art Week sottolinea l’impegno di Jaguar nel sostenere il mondo dell’arte8. Il marchio si posiziona come un sostenitore della creatività in tutte le sue forme, riconoscendo l’importanza dell’arte per i suoi futuri clienti. La Type 00 stessa è concepita come una forma d’arte, ispirata al principio “Copy Nothing” del fondatore Sir William Lyons.

L’interno della Type 00 è un’esperienza sensoriale completa. Materiali autentici come ottone, pietra di travertino e tessuti pregiati creano un ambiente lussuoso e tattile. La tecnologia è integrata in modo discreto, con schermi che emergono elegantemente dalla console e aree di stivaggio motorizzate. L’innovativa Prism case, con i suoi totem in materiali naturali, permette agli occupanti di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo, modificando l’illuminazione, il panorama sonoro e persino i profumi.

La prima vettura di produzione di questa nuova era sarà una GT elettrica a quattro porte, prevista per la fine del 2025. Costruita nel Regno Unito, questa GT promette un’autonomia fino a 770 km (ciclo WLTP) e una ricarica rapida che consente di raggiungere 321 km di autonomia in soli 15 minuti.

Simboli di cambiamento

La Type 00 introduce una nuova identità visiva per Jaguar, rispetto al passato, con simboli che rappresentano la trasformazione del marchio. Il nuovo segno grafico, ispirato al designer Malcolm Sayer, celebra il modernismo con forme geometriche e simmetria. Il “leaper”, simbolo iconico del marchio, è ora proiettato in avanti, a simboleggiare lo sguardo rivolto al futuro. Il nuovo monogramma sostituisce il “Growler”, rappresentando l’abbandono dei motori a combustione interna.

La Type 00 segna l’inizio di una nuova era per Jaguar, un’era caratterizzata da elettrificazione, lusso, design audace e un profondo impegno per l’arte. Con la sua filosofia “Copy Nothing”, Jaguar si reinventa, guardando al futuro senza dimenticare il suo ricco patrimonio.