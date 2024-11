TWR Supercat: l’icona Jaguar XJS V12 rinasce in edizione limitata

La leggendaria Tom Walkinshaw Racing (TWR) presenta la Supercat, un progetto di restomod esclusivo basato sulla Jaguar XJS V12, limitato a soli 88 esemplari. Realizzata nella fabbrica inglese di Newbury, questa reinterpretazione coniuga il fascino delle vetture classiche con prestazioni e tecnologie moderne, a partire da un prezzo base di 270.000 euro tasse escluse.

Design iconico e innovazione aerodinamica

Il design della Supercat è stato affidato al talento di Khyzyl Saleem, con il contributo del celebre collezionista Magnus Walker. Ispirandosi a modelli iconici come la XJ220, la XJR-15 e la XJR-9, il team ha creato linee accattivanti e ottimizzate per garantire efficienza aerodinamica. Elementi in fibra di carbonio aiutano a ridurre il peso complessivo a soli 1.605 kg, migliorando agilità e prestazioni.

C’è un V12 da 660 CV

Al cuore della Supercat batte un V12 aggiornato, dotato di compressore volumetrico e portato a una cilindrata di 5.6 litri. Il risultato? 660 CV di potenza e 730 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio manuale. La struttura è stata rinforzata per supportare l’incremento delle performance, mentre carreggiate allargate e cerchi forgiati da 18″ e 19″ migliorano la dinamica di guida.

Tecnologia moderna per un’esperienza unica

La Supercat integra una elettronica di bordo avanzata, con controllo di trazione regolabile, Launch Control e cinque modalità di guida personalizzabili. L’assetto prevede sospensioni elettroniche, garantendo un equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni. Gli interni, trasformati in un abitacolo a due posti, offrono un sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Un capolavoro di artigianato

La TWR Supercat non è solo un’automobile, ma una celebrazione del passato proiettata nel futuro di Jaguar. Con la sua produzione limitata e le sue caratteristiche uniche, rappresenta un sogno per collezionisti e appassionati. La TWR promette di continuare su questa strada, con progetti tailor-made che celebrano l’heritage automobilistico britannico.