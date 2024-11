La nuova Brand identity di Jaguar: l’inizio di una nuova era

La nuova era di Jaguar passa dalla rinnovata Brand identity del Marchio, in attesa della prossima GT 4 porte attesa nel 2026

Jaguar si appresta a vivere una nuova era, caratterizzata da una trasformazione radicale che riporta il brand alle sue origini, all’etica del “Copy Nothing” del suo fondatore Sir William Lyons. Questa rinascita si basa su una filosofia creativa denominata “Exuberant Modernism“, che permea ogni aspetto del nuovo mondo Jaguar, dal design audace e originale all’immagine di marca che cattura l’attenzione con una creatività indomabile.

Il nuovo volto di Jaguar: una Brand identity unica e inconfondibile

La nuova era di Jaguar si inaugura con una nuova brand identity che ne ridefinisce l’unicità attraverso un linguaggio visivo spettacolare. Questa nuova identità si articola in quattro punti cardine, ognuno dei quali riflette i valori del marchio e offre un’anticipazione del futuro:

Identità del Marchio: il lettering, con la sua fusione di caratteri maiuscoli e minuscoli in un’armonia visiva, celebra il modernismo attraverso forme geometriche, simmetria e semplicità, offrendo un risultato inaspettato;

il lettering, con la sua fusione di caratteri maiuscoli e minuscoli in un’armonia visiva, celebra il modernismo attraverso forme geometriche, simmetria e semplicità, offrendo un risultato inaspettato; Impatto: la grafica lineare audace genera un’immagine immediatamente riconoscibile e una presenza inconfondibile, ottenendo un impatto forte attraverso l’emulazione dell’ordinario;

la grafica lineare audace genera un’immagine immediatamente riconoscibile e una presenza inconfondibile, ottenendo un impatto forte attraverso l’emulazione dell’ordinario; Colori esuberanti: l’uso vibrante del colore è una pietra miliare della nuova identità, incorporata nei valori del brand e nella sua associazione con l’arte. Colori primari come il giallo, il rosso e il blu, provenienti dalla tavolozza del pittore, costituiscono i mattoni tonali che verranno declinati mediante texture o movimenti cromatici;

l’uso vibrante del colore è una pietra miliare della nuova identità, incorporata nei valori del brand e nella sua associazione con l’arte. Colori primari come il giallo, il rosso e il blu, provenienti dalla tavolozza del pittore, costituiscono i mattoni tonali che verranno declinati mediante texture o movimenti cromatici; Marchi di fabbrica: il rinnovato “leaper” Jaguar, proiettato in avanti, rappresenta l’eccellenza e il segno distintivo del brand. Il monogramma, invece, è un codice espressivo e un segno di un’opera compiuta, che verrà utilizzato come rifinitura o tocco finale.

“Copy Nothing”: un’installazione artistica per celebrare la nuova era

Il 2 dicembre 2024, in occasione della Miami Art Week, Jaguar presenterà “Copy Nothing“, la sua prima installazione pubblica globale. Questa rappresentazione spettacolare e sorprendente del significato di “Copy Nothing” incarnerà la filosofia creativa dell’Exuberant Modernism attraverso la Design Vision Concept, offrendo un’anticipazione dell’approccio impavido che caratterizzerà Jaguar in futuro.

La presenza di Jaguar a Miami sottolinea il suo sostegno all’espressione artistica in tutte le sue forme. Attraverso spazi espositivi meticolosamente progettati in due diverse location, Jaguar condividerà la sua piattaforma con artisti emergenti che condividono l’etica del “Copy Nothing”. La rinascita del Marchio è una sfida alle convenzioni, un reset completo che recupera l’originalità del brand per ispirare una nuova generazione. Questa trasformazione si riflette nella nuova brand identity e si svelerà ulteriormente nei prossimi mesi, con l’obiettivo di riportare Jaguar al suo status di marchio che arricchisce la vita dei clienti e della comunità Jaguar.