A cinquant’anni dalla fine della produzione della leggendaria Jaguar E-Type, la casa automobilistica britannica ha voluto rendere omaggio a questo capolavoro dell’ingegneria automobilistica con due esemplari commemorativi, frutto del lavoro della divisione Jaguar Classic. Questi modelli in edizione limitata sono un tributo esclusivo a una delle vetture più iconiche della storia, prodotta dal 1961 al 1974, e rappresentano il perfetto equilibrio tra passato e presente, tra artigianato classico e tecnologie contemporanee.

I due modelli, definiti “Works Bespoke“, sono stati commissionati da un facoltoso collezionista del Sud-Est asiatico e non saranno messi in vendita al pubblico, aumentando così la loro esclusività. Ogni esemplare ha richiesto oltre 2.000 ore di lavoro artigianale per essere completamente ricostruito e aggiornato secondo i più elevati standard attuali, mantenendo però intatta l’essenza originale della E-Type.

Le vetture sono disponibili in due colorazioni che richiamano fedelmente quelle degli ultimi modelli del 1974: un elegante Signet Green e un sofisticato Opal Black. Queste tonalità storiche sono state reinterpretate in chiave moderna, conferendo alle auto un aspetto fresco e contemporaneo senza rinunciare alla loro autenticità.

Interni in puro stile britannico

Gli interni riflettono la stessa attenzione ai dettagli e all’eccellenza artigianale. La console centrale, realizzata in alluminio anodizzato, è decorata con incisioni uniche che riproducono i disegni originali della Serie I, celebrata come un’opera d’arte al Museum of Modern Art di New York. A rendere queste vetture ancora più speciali sono i dettagli creati dalla storica manifattura di gioielli britannica Deakin & Francis. Gli orpelli includono inserti in madreperla, argento massiccio e oro 18 carati, dando un tocco di lusso raffinato a ogni elemento, dai comandi del pannello strumenti alla chiave della vettura.

L’anima della Jaguar E-Type è sempre la stessa

Sotto il cofano, questi modelli commemorativi non deludono. Equipaggiati con il classico motore da 3,8 litri, essi beneficiano di importanti aggiornamenti tecnologici come l’iniezione elettronica e un cambio manuale Jaguar Classic a cinque marce. Nonostante il rispetto per l’originalità, Jaguar ha saputo integrare elementi moderni per garantire un’esperienza di guida confortevole anche nel XXI secolo. Tra questi, un sistema audio Bluetooth e un parabrezza riscaldato, che aggiungono un tocco di modernità senza compromettere il fascino vintage degli interni.

La Jaguar E-Type è da sempre considerata un’icona dell’automobilismo, celebre per le sue linee eleganti, le prestazioni straordinarie e il prezzo accessibile per l’epoca. Con questi due esemplari commemorativi, Jaguar non solo celebra il passato glorioso del modello, ma lo proietta verso il futuro, dimostrando come il design classico e le innovazioni tecnologiche possano convivere armoniosamente.