Audi SQ8 by ABT: 710 CV e 870 Nm, il SUV che supera la RS Q8

Il tuner tedesco ABT Sportsline ha ridefinito i confini delle prestazioni SUV trasformando l’Audi SQ8 in un’autentica supercar. Dotato del già potente motore 4.0 TFSI V8 benzina, il nuovo SQ8 by ABT eroga ben 710 CV e 870 Nm di coppia, superando perfino l’Audi RS Q8. Ma come è stato raggiunto questo risultato impressionante?

Potenza massima con il kit ABT Power R

Il cuore del progetto è il kit ABT Power R, un pacchetto completo che combina modifiche hardware e software. Il set include intercooler maggiorati, una nuova aspirazione e una mappatura motore riprogrammata, che spingono il motore oltre i suoi limiti standard. Queste migliorie trasformano il SUV di serie in un veicolo pronto a sfidare le super sportive.

Handling perfezionato con sospensioni ribassate

ABT non si è limitata ad aumentare la potenza. Per garantire un controllo ottimale, le sospensioni pneumatiche sono state modificate, consentendo un abbassamento fino a 25 mm rispetto all’altezza originale. Questo intervento migliora la stabilità e la dinamica di guida, rendendo il SUV più reattivo e sicuro anche a velocità elevate.

Stile esclusivo e dettagli raffinati

L’estetica non è stata trascurata. Il nuovo SQ8 sfoggia cerchi ABT High Performance HR23 in Glossy Black con pneumatici 285/35 ZR23, progettati per ridurre il peso e migliorare le prestazioni. Sul retro, spiccano quattro terminali di scarico da 95 mm, che non solo migliorano il sound, ma donano un look aggressivo.

A completare l’opera, un pacchetto estetico dedicato che utilizza fibra di carbonio e finiture scure, sottolineando il carattere sportivo e raffinato del SUV.

Audi SQ8 by ABT, un prezzo per pochi

La trasformazione non è accessibile a tutti: il kit completo ABT ha un costo di 34.900 euro, IVA inclusa, al quale si aggiunge il prezzo dell’Audi SQ8 di base, che in Italia parte da oltre 122.000 euro. Con queste modifiche, ABT ha creato un SUV unico, capace di unire prestazioni estreme, lusso e design esclusivo, ponendolo come una valida alternativa alle super sportive tradizionali.