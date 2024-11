Mercedes-Benz e Moncler: la Classe G anni ’90 rivive con Nigo

La partnership tra Mercedes-Benz e Moncler raggiunge nuove vette con un progetto che unisce design automobilistico e moda in un tributo agli anni ’90. Presentato a Shanghai durante l’evento “The City of Genius”, il progetto “Project G-Class Past II Future” incarna il tema della campagna “Past Forward. Where the Future is Driven by the Past”. Questo viaggio tra passato e futuro prende vita grazie alla visione creativa di Nigo, designer e direttore creativo, che ha reinterpretato l’iconica Mercedes Classe G in chiave contemporanea.

La Classe G reinventata: il “Project G-Class Past II Future”

Nigo ha trasformato la Classe G degli anni ’90 in un’opera d’arte scultorea. Le sue dimensioni monumentali, 4,5 metri di lunghezza e 2 metri di altezza, si sposano con un design minimalista bicromatico in verde oliva e grigio. Dettagli in nero e oro aggiungono un tocco raffinato, mentre elementi distintivi come la ruota di scorta posteriore, le ruote nere in acciaio e il parabrezza pieghevole richiamano il DNA originale del modello.

L’interno della creazione è altrettanto audace. I sedili rivestiti in tessuto a scacchi evocano il design vintage della Classe G, arricchiti da accenti in arancione e oro che si collegano alla capsule collection firmata da Mercedes-Benz, Moncler e Nigo. Un sistema audio innovativo, progettato da Devon Turnbull, incorpora una serie di “boom box” montati sul tetto, creando un’esperienza sonora in linea con l’estetica del progetto.

Moda e arte: la capsule collection gender-neutral

A completare la collaborazione, una capsule collection di abbigliamento ispirata agli anni ’90. Pensata per un pubblico trasversale e attento allo stile urbano, la collezione combina elementi classici e moderni per creare un look gender-neutral che riflette lo spirito inclusivo del progetto.

L’evento “The City of Genius”: un palcoscenico per la creatività

La sfilata di Shanghai è stata l’occasione per presentare al mondo non solo la “Project G-Class Past II Future”, ma anche altre collaborazioni artistiche di rilievo. Tra i partecipanti spiccano A$AP Rocky, Willow Smith e Donald Glover, che hanno contribuito a creare un evento unico dove moda, arte e design automobilistico si fondono in un’espressione creativa senza precedenti.

Un futuro ispirato al passato

Mercedes-Benz e Moncler dimostrano come la tradizione possa essere una fonte inesauribile di innovazione. “Project G-Class Past II Future” non è solo un tributo alla Classe G degli anni ’90, ma anche una celebrazione del design che unisce passato e futuro. La distribuzione dell’edizione limitata di Classe G, prevista per il 2025, segna un nuovo capitolo in cui l’arte e la moda guidano l’evoluzione del design automobilistico. Questa collaborazione non è solo un incontro tra due brand iconici, ma una dichiarazione di intenti: rendere il passato una guida per il futuro.