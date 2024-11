Toyota ha introdotto al SEMA Show di Las Vegas il RAV-X, un concept che rappresenta una nuova prospettiva per il RAV4, trasformandolo in un SUV off-road audace e innovativo. Progettato su base del Toyota RAV4 ibrido plug-in, il RAV-X è stato creato da un team di specialisti Toyota, mirato a esaltare la capacità di affrontare percorsi impegnativi e condizioni estreme.

Cosa cambia nel Toyota RAV-X

Le modifiche principali includono una sospensione rialzata di 5,1 cm e un incremento della larghezza della carreggiata, conferendo al veicolo una maggiore stabilità su terreni accidentati. I cerchi in lega leggera da 17 pollici sono accoppiati a pneumatici specializzati per l’off-road, che migliorano il controllo e la trazione anche sui percorsi più difficili. La motorizzazione ibrida plug-in da 306 CV è stata potenziata con un sistema di aspirazione dinamico, ottimizzando così le performance senza rinunciare all’efficienza.

Il design esterno è robusto e aggressivo, con paraurti rinforzati e protezioni sottoscocca che aumentano gli angoli di attacco e uscita, garantendo una guida sicura e grintosa anche nelle situazioni più estreme. L’estetica sportiva del RAV-X è stata pensata per attrarre gli appassionati di avventure all’aria aperta, senza trascurare lo stile tipico di Toyota.

Un’auto laboratorio

Toyota ha affermato che il RAV-X è un concept per esplorare nuove possibilità, con potenziale futuro per un’eventuale versione di produzione. Sebbene non vi sia ancora un piano per la commercializzazione immediata, il RAV-X funge da laboratorio per testare le caratteristiche che potrebbero diventare parte della prossima generazione di SUV Toyota. Il marchio giapponese valuta anche l’ipotesi di impiegare il RAV-X in competizioni come il Rallye Dakar, dimostrando la volontà di portare le capacità off-road del RAV4 a livelli ancora più avanzati.

Arriverà una variante sportiva

Guardando oltre, Toyota sta inoltre sviluppando una variante sportiva del concept FT-Se, disponibile sia in versione elettrica con oltre 500 CV sia in una benzina turbo da 400 CV, proiettandosi verso un futuro di alte prestazioni e sostenibilità, con un design all’avanguardia che promette di soddisfare i più esigenti appassionati di velocità.