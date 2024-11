Toyota GR86 Rally Legacy: omaggio alla Celica GT-Four al SEMA

Toyota si prepara a stupire ancora una volta il pubblico del SEMA di Las Vegas con una serie di concept che richiamano il fascino senza tempo dei modelli off-road e da rally. Tra le novità più attese spicca la Toyota GR86 Rally Legacy, una concept ispirata alle leggendarie Celica GT-Four degli anni ’80 e ’90. Dotata di trazione integrale e un look vintage in stile rally, questa vettura vuole rendere omaggio a una delle epoche più iconiche del motorsport.

La GR86 Rally Legacy non è solo una semplice reinterpretazione estetica. Il modello infatti monta un motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri, lo stesso della GR Corolla, che sviluppa 304 cavalli e 370 Nm di coppia. A completare l’assetto da competizione ci sono la trazione integrale, una livrea ispirata a Castrol, e dettagli come paraspruzzi rossi, cerchi bianchi e una gabbia roll-bar interna. L’abitacolo, equipaggiato con sedili e volante da corsa Sparco, offre tutto il necessario per trasformare la GR86 Rally Legacy in una macchina pronta per il rally.

La creazione di questa concept ha richiesto significative modifiche ingegneristiche. Per installare il motore e il sistema di trazione della GR Corolla, Toyota ha dovuto riprogettare il telaio della GR86, creando un sottotelaio personalizzato e nuovi supporti motore. Anche il sistema di trazione integrale è stato adattato alla struttura della GR86, richiedendo l’aggiunta di componenti come mozzi, fuselli e assali, che permettono di trasmettere potenza anche alle ruote anteriori. Il differenziale posteriore, insieme al cambio sequenziale, rende la vettura ancora più performante e fedele allo spirito delle competizioni.

Nonostante il grande impegno tecnico, Toyota non prevede una produzione in serie per la GR86 Rally Legacy. La complessità del progetto la rende una show car dedicata esclusivamente al pubblico del SEMA, un tributo ai fan e agli appassionati di auto storiche e sportive. Per chi è a Las Vegas, questa concept sarà visibile dal 5 novembre presso lo stand Toyota, insieme a una serie di altre novità off-road e sportive del marchio, come il 4Runner TRD Surf e il Land Cruiser Rox, pronte a portare l’eredità di Toyota nel futuro del fuoristrada e delle competizioni.