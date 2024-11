Il concept unisce il design iconico di Toyota con innovazioni off-road avanzate, presentando un fuoristrada pronto per l’avventura

Toyota ha rivelato il Land Cruiser ROX, un concept innovativo che sarà svelato al SEMA Show di Las Vegas. Questo progetto, ideato dal team di Calty Design Research, reinterpreta il leggendario fuoristrada giapponese con un design che punta al futuro, senza dimenticare le radici storiche del brand. ROX, acronimo di “Recreation Open eXperience,” incarna una filosofia open-air, unendo stile e funzionalità per chi cerca avventure su ogni tipo di terreno.

Il ROX nasce su base Toyota Land Cruiser 2024, ma subisce una radicale trasformazione per adattarsi a un utilizzo off-road estremo. Oltre la metà della struttura originale è stata rivisitata per garantire massimo comfort e robustezza, facendo di questo concept un omaggio al Land Cruiser classico ma in chiave moderna.

L’estetica esterna colpisce per il tetto scorrevole in tela e un cassone aperto, che unisce caratteristiche di SUV e pick-up, garantendo al contempo praticità e robustezza. I montanti anteriori, ispirati alla struttura di un ponte, e quelli posteriori inclinati con pannelli Molle, rendono il ROX versatile e pratico per il trasporto di attrezzature.

Il design include un portapacchi personalizzato con tre barre, pensato per resistere alle situazioni più estreme, e sette luci ausiliarie posizionate frontalmente, pronte a illuminare ogni percorso notturno. Tra le innovazioni, spicca il midgate, una pratica apertura che permette di accedere al cassone posteriore direttamente dall’abitacolo, facilitando il trasporto di carichi lunghi.

La verniciatura “Spring Green” rende omaggio ai modelli storici, mentre il retro include una tanica customizzata e un porta ruota di scorta, in perfetto stile off-road. Per affrontare terreni impervi, Toyota ha aggiornato le sospensioni del ROX, sollevandolo di 10 centimetri e allargando la carreggiata di 20 centimetri, oltre ad aggiungere bracci di controllo in alluminio per una stabilità ottimale. I pneumatici off-road montati su cerchi da 18 pollici monopezzo garantiscono una presa sicura su superfici difficili.

All’interno, l’abitacolo è rivestito in pelle Heritage Orange e dotato di dettagli resistenti alle intemperie, mentre i kit di sicurezza integrati completano l’offerta. Nonostante non sia destinato alla produzione, il Land Cruiser ROX dimostra come Toyota riesca a innovare senza tradire la sua anima off-road, offrendo un’anteprima delle possibilità future del celebre fuoristrada.