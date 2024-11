L’idrogeno stenta a imporsi come alternativa all’elettrico in Europa, ma Hyundai continua a investire nella tecnologia fuel cell, credendo nel suo potenziale per la mobilità sostenibile del futuro. Dopo aver lanciato il modello Nexo, Hyundai torna a scommettere su questo settore con il concept Initium, un SUV che anticipa il modello di produzione atteso per il 2025.

Design robusto e vintage

Il design dell’Initium si ispira alla nuova filosofia Hyundai, “Art of Steel“, un approccio stilistico che combina forme geometriche e robuste, richiamando l’estetica degli anni ‘90. Il frontale squadrato e i montanti posteriori ricordano l’iconica Pontiac Aztek, famosa anche grazie alla serie tv Breaking Bad. Il SUV monta cerchi da 21 pollici dal design aerodinamico, incorniciati da parafanghi bombati e rifiniti in plastica nera. Un portapacchi con luci integrate, in linea con il motivo LED dei fari, aggiunge un tocco di robustezza e versatilità, evidenziando il carattere avventuroso del veicolo.

Prestazioni e autonomia

L’Initium si distingue anche per le prestazioni tecniche: il motore, capace di erogare 201 CV, supera la potenza della Nexo di ben 40 CV. Hyundai ha potenziato l’autonomia, arrivando a 650 km con un singolo rifornimento, rendendo il modello adatto sia a lunghe percorrenze che all’uso quotidiano. Una delle caratteristiche innovative del concept è la funzione V2L, che permette al veicolo di fungere da fonte di energia per apparecchiature domestiche, collegandosi a una presa da 220 V. In pratica, l’Initium si trasforma in un vero e proprio powerbank su ruote, una funzione utile per campeggi, emergenze e attività all’aperto.

Anteprima mondiale

Il concept Initium sarà presentato in anteprima al Los Angeles Auto Show e all’Auto Guangzhou a novembre. Questi eventi offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare l’approccio unico di Hyundai verso una mobilità più sostenibile e versatile. Il lancio del modello di serie è previsto per il prossimo anno, con l’obiettivo di portare su strada un’alternativa concreta e innovativa per chi cerca un veicolo eco-friendly senza scendere a compromessi sull’autonomia.