Hyundai Nexo: consegnate a Bolzano 10 unità del modello a idrogeno

Il Suv elettrico alimentato ad idrogeno permette di percorrere 666 km con un pieno.

Continua lo sviluppo della mobilità a zero emissioni in Alto Adige offerta dall’idrogeno: Hyundai ha infatti consegnato 10 esemplari del crossover ad idrogeno Nexo che andranno ad arricchire la gamma di vetture Fuel Cell della Casa coreana presenti nella regione del nord Italia. La Nexo può contare su un’autonomia di ben 666 km (ciclo WLTP) con un solo pieno di idrogeno che può essere effettuato in un tempo di appena 5 minuti, mentre la guidabilità della vettura è identica ad una elettrica.

Bisogna ricordare che nella città di Bolzano risulta presente l’unica stazione di rifornimento di idrogeno italiana aperta al pubblico. La presenza di questo impianto di distribuzione ha fatto sì che in questa provincia si siano moltiplicati i veicoli ad idrogeno, quasi tutti utilizzati per utilità pubblica.

I 10 esemplari del SUV Hyundai Nexo sono stati consegnati dal direttore generale di Hyundai Italia – Andrea Crespi – alla Sasa, azienda del trasporto pubblico della città di Bolzano. La Sasa si è impegnata a sua volta a distribuire le nuove vetture ad idrogeno a numerose realtà presenti nel territorio sfruttando formule flessibili di noleggio a lungo termine. La partnership tra il costruttore di Seul e l’Alto Adige prosegue in maniera proficua ormai da molti anni: nel 2014 furono consegnate 12 Hyundai ix35 Fuel Cell e nel 2019 la prima Nexo all’Autostrada del Brennero.

L’intero progetto viene finanziato dal programma Life della Commissione europea ed ha come obiettivo quello di sviluppare una mobilità a zero emissioni in Alto Adige e anche per tutta la lunghezza del corridoio del Brennero e nelle regioni limitrofe. Nel prossimo futuro è prevista l’apertura di 5 nuovi distributori di idrogeno e l’installazione di 33 colonnine per la ricarica elettrica veloce,

Hyundai consegna 10 NEXO a idrogeno a Bolzano Vedi tutte le immagini +6