Toyota e Hyundai alimentano la cultura del motorsport

Hyundai Motor Company e Toyota Motor Corporation hanno unito le forze per realizzare la prima edizione dello “Hyundai N x TOYOTA GAZOO Racing Festival” presso la Yongin Speedway in Corea. In competizione nel Word Rally Championship (WRC), Hyundai N e TOYOTA GAZOO Racing hanno collaborato e messo in mostra sia auto di serie ad alte prestazioni sia modelli da corsa Hyundai e Toyota nel corso dell’evento, che ha registrato il tutto esaurito e che ha confermato l’impegno di entrambe le realtà a promuovere la cultura motoristica in Corea del Sud.

Presenti i numeri uno dei due marchi

L’Executive Chair di Hyundai Motor Group, Euisun Chung e il Chairman di Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda hanno partecipato in prima persona all’evento. Chung, infatti, si è unito a Toyoda a bordo di una Yaris WRC, per fare esperienza della adrenalinica guida di Morizo (il nome di Toyoda quando siede al volante), compreso il drifting con le sue celebri “doughnut”, tra gli applausi scroscianti degli spettatori.

“Con N, in nostro brand dedicato alle alte prestazioni, ci impegniamo a offrire emozioni e coinvolgimento a tutti gli appassionati di auto. Continueremo a collaborare con Toyota affinché sempre più persone possano provare l’emozione della guida sportiva”, ha affermato Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group. “Quando ho incontrato il Presidente Akio Toyoda all’inizio di quest’anno, abbiamo scoperto la nostra comune passione per le corse e sono stato felice di poter organizzare questo evento. È un onore per me essere qui oggi con una persona del settore automobilistico che stimo così profondamente”, ha concluso.

Il Chairman di Toyota, Akio Toyoda ha esordito con un caloroso “Saranghaeyo!” (“ti amo” in coreano) e ha continuato: “All’inizio di quest’anno, ho avuto il piacere di incontrare l’Executive Chair Chung in Giappone, dove questa meravigliosa idea ha preso forma. Ed eccoci qui, solo 10 mesi dopo, a vedere un evento incredibile diventare realtà! Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questa iniziativa. Insieme, Toyota e Hyundai collaborano per creare una società migliore e dare forma al futuro della mobilità”.

Lo show di Hyundai e Toyota

Dopo l’apertura dell’evento da parte dei due presidenti, Hyundai N ha intrattenuto i fan con le performance della sua i20 N Rally 1 Hybrid e di due i20 N Rally2, accanto a modelli della gamma N come IONIQ 5 N, Elantra N e IONIQ 5 N Drift Spec. Fra i piloti di Hyundai N, Thierry Neuville, attualmente in testa al campionato piloti WRC 2024, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e Mikel Azcona, campione della World Touring Car Cup 2022.

Toyota ha schierato la sua gamma ad alte prestazioni, mettendo alla prova GR YARIS Rally 1 HYBRID, GR Yaris Rally2, GR Supra e GR86. Fra i suoi piloti, presente Takamoto Katsuta del team Toyota WRC, il direttore del team TOYOTA GAZOO Racing World Rally Jari-Matti Latvala e Norihiko Katsuta, nove volte campione di rally giapponese e padre di Takamoto Katsuta.

Il programma del festival ha visto diversi momenti dedicati al pubblico, per dare alle persone la possibilità di vivere un’esperienza emozionante in prima persona, come il track day che ha visto 30 proprietari di modelli Hyundai N e altrettanti proprietari di veicoli TOYOTA GR guidare i propri veicoli ad alte prestazioni sul circuito Yongin Speedway. Un’occasione unica per sperimentare le loro vetture su un circuito professionale.

Altri picchi adrenalinici sono stati raggiunti con il “WRC Taxi”, che ha consentito alle persone di salire a bordo di un’auto da corsa WRC per provare le spettacolari manovre del rally e il “WRC Circuit Taxi”, nel corso del quale i piloti di Hyundai e Toyota – compreso Morizo stesso – hanno portato i passeggeri in pista mostrando loro la velocità e le capacità dei veicoli WRC dei due brand. Parte del programma anche la “Gymkhana Competition”, che ha visto i piloti di Hyundai N e TOYOTA GAZOO Racing fare squadra coi clienti e sfidarsi rispettivamente a bordo di Hyundai Avante N e Toyota GR86.