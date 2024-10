Auto Moto d’Epoca 2024: Alpine porta la Berlinette A110

Quest’anno, Alpine sarà protagonista ad Auto Moto d’Epoca 2024, la più grande fiera europea dedicata ai veicoli storici e agli appassionati di motori. L’evento, che si tiene a Bologna dal 24 al 27 ottobre, rappresenta un’occasione unica per scoprire la storia del marchio e ammirare modelli iconici. Presso il Padiglione 22 (stand B12), i visitatori potranno esplorare l’eredità di Alpine attraverso la Berlinette A110 1600 SI, una delle auto più rappresentative, restaurata nel suo originale Blu Alpine metallizzato. Questo esemplare, prodotto nel 1973 e curato dal Club C.R.A.G.I., si accompagna alla moderna Alpine A110 S, simbolo della continuità del design Alpine.

Al centro dell’attenzione è anche la nuova Alpine A290, pensata per la città ma con un’anima sportiva. Questa compatta elettrica è l’incarnazione del DNA di Alpine, con un design accattivante, eccellenti prestazioni e comfort su misura per la vita quotidiana. Prodotta nel polo ElectriCity di Douai e dotata di un motore francese di alta qualità, la A290 rappresenta una scelta elegante e dinamica. Disponibile in quattro allestimenti — GT, GT Premium, GT Performance e GTS — la A290 promette di attirare una clientela moderna e diversificata, appassionata di performance e di stile. Con un’esperienza di guida personalizzabile e tecnologie all’avanguardia, Alpine punta a ridefinire la sportività elettrica.

Alpine, nata dal mondo delle corse, è oggi un simbolo nel panorama automobilistico internazionale. La sua inconfondibile estetica, progettata per evocare emozioni alla guida, rappresenta l’essenza stessa della sportività. Continuando a scrivere la sua storia tra innovazione e tradizione, Alpine spazia dalla progettazione di auto stradali alla presenza in Alpine a Auto Moto d’Epoca Bologna 2024: Berlinette A110 e la nuova A290 elettrica, incarnando una visione che mira a fondere la passione per le alte prestazioni con le esigenze della mobilità sostenibile.