Lancia torna in Francia: celebrazioni per lo stile di Ypsilon

Lancia Ypsilon riceve in Francia una lunga serie di riconoscimenti per lo stile, uno dei mercati dove punta maggiormente

Lancia Ypsilon è il primo modello dell’offensiva che dovrebbe riportare il marchio italiano a risplendere. Disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica, la Ypsilon si colloca ai vertici del segmento B premium, grazie alla sua versatilità e all’innovazione tecnologica di cui è provvista. Con un design che unisce tradizione e modernità, il recente modello garantisce un’esperienza di guida caratterizzata da sostenibilità, comfort ed efficienza.

Premio per lo stile di nuova Lancia Ypsilon

In Francia la rinascita di Lancia è già coronata da numerosi premi. Pochi giorni dopo aver vinto il prestigioso concorso Chantilly Arts & Élégance con la Lancia Pu+Ra HPE, il marchio ha ricevuto altri due trofei al Grand Prix Auto Moto. Tra le categorie più ambite, Lancia si è aggiudicata un Premio per lo stile e un Premio per la personalità dell’anno.

Il premio per lo stile è stato assegnato alla Nuova Lancia Ypsilon, che rappresenta il nuovo linguaggio stilistico del brand. La linea di design della segmento B coniuga tradizione e innovazione, ispirandosi alle storiche Aurelia e Flaminia, con un tocco di sportività preso dalle iconiche Stratos e Delta. Il Centro Stile Lancia ha giocato sui contrasti, combinando forme pure e sensuali con elementi più audaci. Tra i dettagli distintivi, spicca la moderna reinterpretazione della calandra a calice di Lancia e i fanali posteriori ispirati alla Stratos. Anche gli interni rispecchiano l’eleganza italiana, con scelte raffinate come il tavolino e materiali pregiati, tra cui pelle e velluti riciclati con texture a coste.

Sempre più presente in Francia

Joël Verany, Brand Manager di Lancia in Francia nel primo semestre del 2024, ha ricevuto il Premio per la personalità dell’anno per il rilancio di Lancia in Francia. Durante l’estate, Lancia ha aperto la sua prima Casa Lancia a Parigi La Défense, seguita da altre aperture: il marchio prevede di inaugurare altri 10 punti vendita entro la fine del 2024, e di aggiungere 15 showroom nel 2025, insieme a 80 punti di assistenza per garantire ai clienti un servizio di altissimo livello. Ogni Casa Lancia sarà un esempio di eleganza italiana, unendo design contemporaneo e materiali di qualità per offrire un’esperienza di acquisto premium.