In occasione del Festival dello Sport di Trento, Audi ha svelato in anteprima nazionale la sua nuova Audi Q8 e-tron edition Dakar, un modello a tiratura limitata che incarna perfettamente lo spirito del rally più impegnativo al mondo. Questa vettura, prodotta in soli 99 esemplari, è stata presentata accanto al prototipo Audi RS Q e-tron, vincitore del Rally Dakar 2024, evidenziando l’impegno del marchio verso le performance estreme e l’innovazione tecnologica.

La collaborazione con la FISI

Audi non si è fermata alla presentazione del nuovo modello, ma ha anche rinnovato il suo impegno nel mondo dello sport, consegnando una flotta di veicoli agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Questa collaborazione, attiva dal 2007, rappresenta una delle partnership più solide e longeve nel panorama sportivo italiano. I campioni dello sci alpino come Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris e la biatleta Lisa Vittozzi, potranno contare su una gamma di vetture Audi che spazia dalla A6 Avant plug-in hybrid alla RS 4 Avant, simbolo della sportività e della versatilità del brand.

L’importanza di questa collaborazione va oltre la semplice fornitura di veicoli: Audi e FISI condividono valori comuni come la ricerca della perfezione, la dedizione e il superamento dei propri limiti. Le vetture messe a disposizione rappresentano l’eccellenza tecnologica di Audi, con motorizzazioni ibride e mild-hybrid, che combinano potenza e sostenibilità, qualità sempre più centrali nel mondo dello sport e dell’automobilismo.

Al Festival di Trento, Audi ha voluto ribadire il suo impegno nel mondo delle competizioni sportive, non solo come sponsor ma come protagonista dell’innovazione. Da oltre 40 anni, infatti, il Marchio dei quattro anelli utilizza le competizioni per testare e perfezionare tecnologie avanguardistiche.

La trazione integrale quattro, il motore TFSI e la tecnologia TDI sono solo alcuni esempi delle soluzioni sviluppate in pista e poi adottate nella produzione di serie. Questa continua ricerca ha portato Audi a introdurre, per la prima volta nel rally Dakar, la propulsione elettrica con range extender, una tecnologia pionieristica che segna una svolta per l’industria automobilistica.

Audi Q8 e-tron edition Dakar, prosegue una filosofia

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar è l’ultima dimostrazione di questa filosofia: un veicolo che, grazie a una potenza di 408 CV, trazione integrale elettrica e pneumatici all-terrain, è pronto ad affrontare i terreni più difficili. Con un assetto rialzato e angoli di attacco ottimizzati, questa vettura garantisce performance eccezionali anche off-road, rendendola una scelta ideale per chi cerca avventura senza compromessi.

L’innovazione, però, non è solo tecnica. Per Audi, emozione e progresso vanno di pari passo, e la Casa dei quattro anelli lo dimostrerà ancora una volta con il suo ingresso in Formula 1 nel 2026. Il nuovo propulsore ad alto livello di elettrificazione e l’utilizzo di carburanti sostenibili confermano la volontà di Audi di continuare a superare le sfide, sia in pista che su strada, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro.