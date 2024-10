Modena Cento Ore 2024: competizione internazionale di auto classiche

La Modena Cento Ore è un evento di rilievo internazionale che attira gli appassionati di auto classiche da tutto il mondo. Nata nel 2000, questa manifestazione si distingue per il suo formato unico: quattro giorni di gare che combinano competizioni in pista e prove speciali su strade chiuse al traffico, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa e immersiva.

Durante l’evento, i piloti si sfidano in due emozionanti gare sul celebre Misano World Circuit, una delle quali in notturna, e in una sfida sullo storico Mugello Circuit. Oltre a queste competizioni in pista, i partecipanti affrontano ben undici prove speciali lungo le suggestive strade dell’Emilia e della Toscana, con l’arrivo finale fissato a Modena, di fronte al magnifico Palazzo Ducale.

L’edizione di quest’anno vanta auto d’eccezione e un parterre internazionale, con partecipanti provenienti da 16 Paesi diversi. Tra i nomi più illustri c’è Fritz Burkard, celebre per il suo trionfo al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, che parteciperà con la sua Bugatti Tipo 59. Altri protagonisti includono collezionisti famosi come Jaime Muldoon e Philip Kadoorie, che si cimenteranno rispettivamente al volante di una Ferrari 250GT e di una Lancia Stratos.

La Modena Cento Ore si distingue anche per il suo sistema di bilanciamento delle prestazioni, che attribuisce un coefficiente in base all’anno di produzione delle auto, garantendo equità nelle competizioni. Per chi preferisce un approccio meno competitivo, è prevista anche una modalità regolarità, che consente di gareggiare senza dover affrontare le prove di velocità.

Questo evento è apprezzato non solo per la qualità delle competizioni, ma anche per i percorsi mozzafiato, gli hotel di lusso e la cucina raffinata, grazie alla cura organizzativa di Canossa Events. Modelli iconici come Ferrari 250 SWB Competizione, AC Shelby Cobra e Alfa Romeo GTA sono solo alcune delle meraviglie che il pubblico potrà ammirare.

Gli appuntamenti aperti al pubblico includono esposizioni a Rimini, Arezzo e Firenze, oltre alle spettacolari gare notturne a Misano. L’ingresso è libero e aperto in tutti i circuiti e le piazze coinvolte, garantendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli appassionati.