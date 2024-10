Stellantis e Leapmotor: al via gli ordini per i veicoli elettrici in Europa

La joint venture tra Stellantis e Leapmotor apre gli ordini per veicoli elettrici accessibili in Europa, con le prime consegne entro l’anno

Stellantis, attraverso la joint venture con Leapmotor, ha aperto gli ordini per i veicoli completamente elettrici del marchio cinese in Europa. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale per il gruppo, che mira a offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure e alla portata di un vasto pubblico. Le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno, segnando un traguardo significativo per Leapmotor International, la partnership 51:49 tra Stellantis e Leapmotor, creata per accelerare le vendite di veicoli tecnologicamente avanzati a prezzi competitivi al di fuori della Cina.

Stellantis ha investito 1,5 miliardi di euro per acquisire una quota del 21% in Leapmotor, puntando a una collaborazione che garantisca ai consumatori europei accesso a veicoli elettrici all’avanguardia. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l’importanza della rete di vendita e assistenza post-vendita del gruppo come elemento distintivo per i clienti Leapmotor in Europa, offrendo un servizio senza pari. Zhu Jiangming, CEO di Leapmotor, ha evidenziato come la partnership sfrutti le competenze tecnologiche dell’azienda per offrire soluzioni elettriche accessibili e di alta qualità.

I modelli protagonisti del debutto europeo sono la T03 e la C10. La T03 è una city car compatta con un’autonomia di 265 km e un prezzo di partenza di 18.900 euro. La C10, invece, è un SUV dal design più spazioso e tecnologicamente avanzato, con un’autonomia di 420 km, disponibile a partire da 36.400 euro. Entrambi i modelli presentano tecnologie elettriche di punta, prestazioni elevate e sicurezza, mantenendo prezzi accessibili.

I primi paesi europei coinvolti nel lancio includono Belgio, Francia, Germania, Italia, e altri. Leapmotor prevede di espandere ulteriormente le vendite in Medio Oriente, Africa e Sud America entro il quarto trimestre dell’anno. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Stellantis di completare il proprio portafoglio con soluzioni di mobilità elettrica competitive, rafforzando la propria presenza globale e l’impegno per la sostenibilità.