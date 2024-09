La Leapmotor T03, una citycar elettrica sviluppata dalla cinese Leapmotor in collaborazione con Stellantis, è pronta a debuttare sul mercato italiano con un’offerta altamente competitiva. Questa nuova vettura a zero emissioni si distingue per un prezzo d’ingresso di 18.900 euro, che scende ulteriormente a 17.900 euro grazie a sconti immediati, posizionandosi come una delle opzioni più economiche e accessibili nel segmento delle auto elettriche.

Equipaggiata con un motore elettrico anteriore da 95 CV e una batteria agli ioni di litio da 37,3 kWh, la Leapmotor T03 offre un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP, rendendola una scelta ideale per gli spostamenti quotidiani. In ambito urbano, l’autonomia può raggiungere fino a 395 km, consolidando la sua posizione come una delle citycar più pratiche e versatili per l’uso cittadino.

Non manca la tecnologia

Nonostante il prezzo contenuto, la T03 non compromette la qualità e le dotazioni tecnologiche. Tra le caratteristiche di serie troviamo cerchi in lega da 15 pollici, un quadro strumenti digitale da 8 pollici e un display touchscreen da 10,1 pollici con avanzate funzionalità di connettività. Altre dotazioni includono climatizzatore automatico, sensori di parcheggio con telecamera posteriore, tetto panoramico e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, che la rendono una delle citycar più complete sul mercato in termini di comfort e sicurezza.

Leapmotor T03, in Italia a fine anno

Il primo lotto di Leapmotor T03 destinato al mercato italiano sarà importato dalla Cina, ma Stellantis ha già previsto di avviare la produzione di questo modello presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia, dove viene attualmente assemblata anche la Fiat 500. L’obiettivo di Stellantis è di espandere la presenza della Leapmotor T03 in tutta Europa, con l’apertura di 350 punti vendita entro la fine del 2024.

In Italia, la distribuzione della T03 sarà supportata da una rete di concessionarie selezionate, che saranno segnalate tramite una mappa interattiva disponibile sul sito ufficiale del marchio. Con il suo mix di prezzo, autonomia e dotazioni, la Leapmotor T03 si presenta come una delle citycar elettriche più interessanti per il mercato italiano.