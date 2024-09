Mercedes-Benz ha recentemente annunciato un importante aggiornamento del suo sistema Mercedes DRIVE PILOT, portando la guida automatizzata condizionata (SAE-Level 3) a nuovi livelli di prestazione sulle autostrade tedesche. Con questa evoluzione, i veicoli equipaggiati con DRIVE PILOT saranno in grado di seguire automaticamente un veicolo che precede fino a una velocità di 95 km/h. Questo aggiornamento, atteso con entusiasmo, rappresenta un notevole vantaggio per i clienti, migliorando l’efficienza del loro tempo durante i viaggi su autostrada.

La ricertificazione del sistema da parte dell’Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico è prevista per la fine del 2024. Una volta ottenuta, Mercedes-Benz inizierà le vendite del nuovo Mercedes DRIVE PILOT all’inizio del 2025, mantenendo inalterato il prezzo rispetto alla versione attuale. Un ulteriore punto di forza è che i clienti che già possiedono veicoli dotati di DRIVE PILOT potranno beneficiare di questo aggiornamento gratuitamente. A seconda del modello, l’upgrade potrà essere effettuato tramite aggiornamento over-the-air (OTA) o in officina, senza necessità di modificare componenti hardware.

Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, ha sottolineato il ruolo pionieristico dell’azienda nel campo della guida automatizzata. Schäfer ha dichiarato che la nuova versione del DRIVE PILOT permetterà ai clienti di utilizzare il tempo in modo più efficiente, grazie alla possibilità di delegare il compito di guida al sistema. Questo è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della guida completamente autonoma.

Il nuovo DRIVE PILOT di Mercedes offrirà un’ampia gamma di casi d’uso per i clienti, permettendo loro di utilizzare il sistema non solo in condizioni di traffico intenso o ingorghi, ma anche durante il traffico scorrevole sulla corsia di destra delle autostrade. Durante la guida automatizzata condizionata, i conducenti potranno dedicarsi a diverse attività secondarie, come lavorare, navigare in Internet, guardare la TV o persino godersi un film in streaming tramite RIDEVU di Sony Pictures Entertainment, ora disponibile su alcuni modelli in mercati selezionati.