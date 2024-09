Il nuovo Opel Grandland rappresenta l’innovazione e l’eleganza del marchio, incarnando il concetto di “energia tedesca” attraverso un design stiloso e soluzioni sostenibili. Questo SUV di alta gamma combina estetica, funzionalità ed elettrificazione, ponendo l’accento sulla riduzione dell’impronta di CO2 e sull’uso di materiali riciclati. Ogni dettaglio del Grandland è stato studiato per massimizzare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, posizionandolo come simbolo della “Greenovation made by Opel“.

Un’estetica pulita e senza cromature

Il design esterno del nuovo Opel Grandland stabilisce nuovi standard per i SUV. È il primo modello di serie a integrare il logo “Blitz“ illuminato, combinato con la tecnologia “Edge Light” nel nuovo Vizor 3D. La sua illuminazione avanzata, con fari a LED e Intelli-Lux HD, garantisce un’elevata efficienza energetica. Posteriormente, l’assenza di elementi cromati e l’adozione del nome “GRANDLAND” in rilievo al centro del portellone rafforzano l’impegno di Opel verso un design moderno e sostenibile.

Materiali riciclati e comfort

All’interno, Opel ha utilizzato materiali riciclati per gli Intelli-Seat e per altre parti del veicolo, come pannelli delle porte, cruscotto e console centrale. Tre allestimenti sono realizzati con tessuti vegani, mentre l’Alcantara è prodotta con il 50% di materiali riciclati. Anche le componenti non visibili, come alluminio e acciaio, includono materiali riciclati, rendendo il Grandland un esempio di sostenibilità in ogni aspetto della produzione.

Riduzione delle emissioni di CO2 per nuovo Opel Grandland

Ogni versione del nuovo SUV è elettrificata, offrendo motorizzazioni ibride, plug-in e completamente elettriche. La piattaforma STLA medium, progettata per veicoli a batteria, supporta autonomie fino a 700 km a zero emissioni locali. Le batterie del Grandland sono parte integrante dell’economia circolare di Opel, con focus su riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riciclo.