Nuovo Nissan Qashqai: anteprima nazionale al Salone Auto di Torino 2024

La terza generazione del Nissan Qashqai si presenta con un design esterno completamente rinnovato, caratterizzato da linee moderne e dinamiche, un nuovo frontale aggressivo e gruppi ottici ridisegnati. Anche l’abitacolo è stato completamente rivisitato, con materiali di alta qualità e finiture di pregio che rendono l’esperienza a bordo ancora più confortevole ed elegante.

Il nuovo Qashqai integra sistemi di assistenza alla guida aggiornati, più reattivi e capaci di offrire un controllo superiore in ogni situazione. Inoltre, la connettività è stata migliorata grazie a una suite Google integrata, che garantisce un’esperienza di guida sicura e pratica, con funzionalità innovative che arricchiscono l’interazione tra conducente e veicolo.

Nuovo Nissan Qashqai da 31.570 euro

La gamma del nuovo Qashqai offre un equipaggiamento di serie potenziato rispetto alla versione precedente, senza variazioni di prezzo: si parte da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e da 37.320 euro per le versioni e-POWER. Questo approccio permette a Nissan di mantenere un’offerta competitiva nel mercato, consolidando il posizionamento del Qashqai come leader nel segmento dei crossover.

Lanciato nel 2007, Qashqai ha superato i 4 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni solo in Europa e oltre 416.000 in Italia. Nel nostro Paese, il Qashqai è il crossover più venduto di sempre e, nel 2023, si è confermato il modello C-SUV più scelto dai clienti privati, con oltre 14.000 immatricolazioni nei primi otto mesi dell’anno.

Tecnologia e-POWER

Le versioni e-POWER hanno riscosso un successo notevole grazie al motore brillante ed efficiente che offre un’esperienza di guida simile a quella di un’auto elettrica, ma con l’autonomia superiore tipica dei motori a combustione, consentendo di percorrere oltre 1.000 km con un pieno. Queste versioni rappresentano circa il 60% delle vendite Qashqai ai clienti privati, segno dell’apprezzamento per la combinazione di prestazioni ed efficienza.

Il nuovo Qashqai farà il suo debutto italiano al Salone dell’Auto di Torino, con una presentazione esclusiva alla stampa il 13 settembre presso Palazzo Madama, uno degli edifici più iconici del capoluogo piemontese. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire e provare su strada il nuovo modello dal 13 al 15 settembre, con partenze da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice.