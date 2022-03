Nissan: il motore e-Power arriverà in Europa in estate

Debutterà sulla nuova Qashqai e si propone come alternativa al diesel senza rinunciare al piacere di guida.

Si chiama e-Power, è la nuova tecnologia Nissan per affrontare a testa alta il tema dell’elettrificazione senza rinunciare all’apporto del motore termico. Ma attenzione, non è il solito ibrido, rappresenta qualcosa di nuovo destinato a movimentare il mercato. In Giappone esiste già dal 2017, ma adesso è pronto per l’Europa.

Non è un ibrido convenzionale e debutta sulla Qashqai

La power unit in questione in realtà è molto più complessa di un full-hybrid convenzionale, non necessita di ricarica per la batteria della componente elettrica, quindi rifugge dalla soluzione plug-in, e mira a non fa rimpiangere i motori diesel, sia a livello di consumi che di prestazioni. Arriverà in estate nel Vecchio Continente debuttando sulla Qashqai che torna ad essere pioniera con nuove idee nel segmento che ha praticamente inventato con la prima generazione.

Il motore elettrico muove le ruote, quello termico ci mette l’energia

Ma su cosa si basa questo sistema e-Power? Precisamente, c’è un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm deputato a muovere le ruote anteriori, mentre l’energia necessaria alla batteria ed al propulsore è garantita da un cuore termico a 3 cilindri 1.5 da 158 CV con rapporto di compressione variabile, per cui per fare il pieno si fa ancora alla vecchia maniera, recandosi alla pompa.

Così, quando si viaggia, il motore termico invia energia sia alla batteria che al cuore elettrico, fino a che la prima non raggiunge la massima carica, a quel punto il 3 cilindri si spegne. Ovviamente, è pronto a riprendere la sua fornitura di potenza anche istantaneamente, non appena viene richiesta la massima energia possibile e, in quel caso, il motore elettrico sfrutta sia il termico che la carica della batteria. Quest’ultima si ricarica anche grazie all’energia prodotta in rilascio ed in frenata.

Consumi nell’ordine dei 5,3 l/100 km ed emissioni di Co2 fissate a 119 g/km

Con il sistema che crea un rapporto di compressione variabile ed adatta i giri del motore termico alla situazione di marcia, la Qashqai con tecnologia e-Power si accontenta di 5,3 litri di benzina per percorrere 100 km, ed emette appena 119 g/km di Co2, in base a dati ancora in fase di omologazione. Questo perché il motore termico viene utilizzato il 65% in meno nei contesti urbani dove la guida ad un solo pedale renderà la vita più facile nel traffico e migliorerà il recupero d’energia.

