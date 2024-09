Salone di Torino 2024: Stellantis mette in mostra i suoi gioielli

In programma a Torino da venerdì 13 a domenica 15 settembre nella suggestiva cornice del centro storico, il Salone Auto Torino, open air e a ingresso gratuito, sarà un percorso tra design e tecnologia che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto. Stellantis è ovviamente presente con il meglio della produzione dei suoi brand, che il pubblico potrà ammirare nel tratto di via Roma compreso tra via Gramsci e via Buozzi, da piazza Carlo Felice verso piazza San Carlo.

La presenza entusiasta di Stellantis

Le dichiarazioni di Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italy: “Siamo entusiasti di partecipare al Salone Auto Torino con i nostri iconici marchi: è un’opportunità unica per condividere con il pubblico il nostro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e la mobilità del futuro. Questo evento è una vetrina ideale per mostrare le eccellenze dei nostri brand, ognuno dei quali porta avanti una storia di successo e passione che si integra perfettamente con la visione di Stellantis“.

“La nostra partecipazione al Salone – prosegue il manager – rappresenta una celebrazione della diversità e della forza dei nostri marchi: molti, è noto, sono nati a Torino e oggi insieme a espressioni di altre realtà geografiche testimoniano la dimensione globale di Stellantis. Siamo orgogliosi di poter presentare le nostre ultime innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo dell’elettrificazione, e di offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire come stiamo ridisegnando il futuro della mobilità, mantenendo al centro le persone e il rispetto per l’ambiente”.

“Il Salone Auto Torino non è solo un evento di settore, ma un’occasione per rafforzare il nostro legame con i clienti, i cittadini e gli appassionati, mostrando come Stellantis sia all’avanguardia nella creazione di soluzioni di mobilità sostenibile, accessibili e di grande valore. Siamo determinati a continuare a guidare l’industria automobilistica verso un futuro più verde e più connesso, senza mai perdere di vista la nostra eredità e le nostre radici”, conclude Ficili.

Le auto presenti al Salone di Torino

Stellantis mostrerà al pubblico le sue novità composte da: