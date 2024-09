Il nuovo olio motore 0W-30 di Castrol per le premium tedesche

Castrol ha presentato un nuovo olio motore multiuso a bassa viscosità approvato per l’uso in diversi modelli BMW, Mercedes-Benz, Porsche e Volkswagen. Castrol EDGE 0W-30 LL è adatto per veicoli a benzina, diesel e ibridi ed è progettato per rispettare le specifiche dei motori di ultima generazione il cui produttore consiglia un lubrificante ACEA C3 o con specifica precedente 0W-30.

Castrol EDGE 0W-30 LL soddisfa i più recenti requisiti di settore con le approvazioni di quattro OEM: BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/229.51, Porsche C30 e VW 504 00/507 00 in un unico prodotto. Il nuovo lubrificante è adatto anche per l’uso nelle specifiche MB 229.52 (per veicoli Mercedes-Benz). Castrol EDGE 0W-30 LL è stato progettato per affrontare molte delle sfide connesse ai motori moderni e contribuisce a migliorare l’efficienza del carburante, le prestazioni a basse temperature e la protezione dall’usura.

I benefici del nuovo Castrol EDGE

I propulsori più contenuti e potenti offrono un maggior risparmio di carburante, anche se il miglior utilizzo del turbocompressore può incrementare la quantità di pressione all’interno di un motore. Potrebbe verificarsi una perdita fino al 10% delle prestazioni a causa dell’attrito, con un impatto sulla potenza e uno spreco di carburante. Castrol EDGE 0W-30 LL agisce per ridurre l’attrito, aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni nocive.

Gli eventi di preaccensione a bassa velocità (LSPI) possono verificarsi anche quando i motori turbocompressori più piccoli sono soggetti a carichi elevati a bassi regimi. La miscela carburante-aria può incendiarsi prematuramente, causando una pressione eccessiva nei cilindri, con conseguente aumento del rumore del motore e, in casi estremi, danni catastrofici a quest’ultimo. CASTROL EDGE 0W-30 LL soddisfa tutti i requisiti di test LSPI per ridurre significativamente il rischio che tali eventi si verifichino.

A prova di tedesche

Castrol EDGE 0W-30 LL può essere usato su una vasta gamma di veicoli BMW, Mercedes-Benz, Porsche e Volkswagen. Questa nuova formulazione ha il potenziale di servire fino a 51 milioni di veicoli in sei Paesi europei e offre importanti vantaggi ad automobilisti, meccanici, distributori e officine indipendenti. L’ultima aggiunta al portafoglio EDGE è disponibile per consumatori e officine in confezioni da un litro e cinque litri.