Castrol lancia il primo olio motore 0W-20 a bassa viscosità

Castrol ha lanciato l’olio motore a lunga durata di nuova generazione 0W-20 a bassa viscosità Castrol EDGE 0W-20 LL IV, il primo lubrificante del suo genere a garantire le più recenti specifiche a bassa viscosità di BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen. Il nuovo prodotto è ideale per veicoli a benzina, diesel e ibridi ed è disponibile per consumatori e officine in confezioni da uno e quattro litri.

Le approvazioni del nuovo Castrol

Castrol EDGE 0W-20 LL IV ha ottenuto tre approvazioni ufficiali ampiamente considerate tra le più esigenti del settore: BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.72 (da Mercedes-Benz) e VW 508 00/509 00 (da Volkswagen). Inoltre, il nuovo lubrificante è approvato per Porsche C20, soddisfa la specifica Ford WSS-M2C956-A1 e i requisiti degli OEM che raccomandano l’uso di oli ACEA C5 o ACEA C6 0W-20.

Testato in modo specifico per oltre 10.000 ore, Castrol EDGE 0W-20 LL IV agisce per abbassare l’attrito, aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni nocive. Il nuovo prodotto è stato progettato per affrontare molte delle sfide connesse ai motori moderni. Sebbene le unità più piccole e potenti garantiscano un miglior risparmio di carburante, il maggiore uso di turbocompressori può aumentare la pressione all’interno del motore: la formulazione a bassa viscosità di Castrol EDGE 0W-20 LL IV riduce al minimo l’energia necessaria per lo spostamento tra i componenti interni del motore.

Gli eventi di preaccensione a bassa velocità (LSPI) possono verificarsi anche quando i motori turbocompressori più piccoli sono soggetti a carichi elevati a bassi regimi. La miscela carburante-aria può incendiarsi prematuramente, causando una pressione eccessiva nei cilindri, con conseguente aumento del rumore del motore e, in casi estremi, danni catastrofici a quest’ultimo. CASTROL EDGE 0W-20 LL IV soddisfa tutti i requisiti di test LSPI per ridurre significativamente il rischio che tali eventi si verifichino.

La soddisfazione del gruppo

Ralf Wobben, Brand and Product Specialist di Castrol Europe, commenta: “Castrol EDGE è la nostra gamma più avanzata di oli motore, in grado di soddisfare le specifiche più esigenti. Essere in prima linea in un settore così dinamico è un esempio del lavoro emblematico di Castrol con i produttori di veicoli nella progettazione di oli motore in grado di sbloccare le prestazioni e aumentare l’efficienza. Questo lubrificante 0W-20 a bassa viscosità è il primo al mondo e dimostra come stiamo applicando i più recenti progressi tecnologici in un prodotto adatto a numerose applicazioni”.