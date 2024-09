Volkswagen ha avviato una partnership strategica con Revoltech GmbH, una start-up tedesca di Darmstadt, per esplorare l’uso della canapa industriale nello sviluppo di materiali sostenibili. L’obiettivo di questa collaborazione è creare superfici ecologiche per i futuri modelli di auto Volkswagen, con il primo utilizzo previsto a partire dal 2028. Il nuovo materiale, sviluppato al 100% con canapa a base biologica, sfrutta i residui dell’industria regionale della canapa e offre un’alternativa completamente naturale e circolare alla pelle sintetica utilizzata negli interni delle automobili.

La canapa industriale, utilizzata come risorsa primaria, permette di ottenere un materiale monostrato biologico chiamato LOVR (acronimo di leather-free, oil-free, vegan and residue-based). Questo innovativo materiale è progettato per essere riciclabile o compostabile alla fine della sua vita utile, e può essere prodotto in impianti industriali esistenti, facilitando così una rapida scalabilità per produzioni su larga scala. Inoltre, il feedback iniziale da parte dei clienti è stato molto positivo, evidenziando l’interesse del mercato verso soluzioni più sostenibili.

Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di nuove idee e materiali che possano rendere i nostri veicoli più sostenibili. Collaborare con start-up come Revoltech ci permette di esplorare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze dei clienti e del pianeta.”

Andreas Walingen, Head of Strategy di Volkswagen, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità nella strategia ACCELERATE del marchio: “La collaborazione con Revoltech è un esempio di come l’industria automobilistica possa evolversi unendo le forze con aziende innovative. Vogliamo creare prodotti che rispettino l’ambiente, soddisfino i desideri dei clienti e siano vantaggiosi per il nostro business.”

Lucas Fuhrmann, CEO di Revoltech, ha aggiunto: “LOVR rappresenta una rivoluzione per l’industria automobilistica. È un materiale scalabile che unisce sostenibilità e funzionalità, offrendo un’alternativa alla pelle che può essere prodotta senza compromessi ecologici.”

La collaborazione tra Volkswagen e Revoltech include anche l’unione delle competenze di diversi dipartimenti del gruppo, tra cui design, sviluppo dei componenti e tecnologia dei materiali. L’obiettivo comune è identificare le migliori applicazioni per LOVR e integrarlo nei futuri progetti di veicoli, con una possibile implementazione a partire dal 2028.