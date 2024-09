Volkswagen amplia la sua gamma di auto elettriche con le nuove ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S, i modelli più avanzati e spaziosi della serie. Questi veicoli si distinguono per una batteria da 86 kWh, che garantisce un’autonomia notevolmente superiore rispetto ai modelli Pro con batteria da 77 kWh. In particolare, la ID.7 Pro S raggiunge un’autonomia WLTP massima di 707 km, mentre la versione Tourer Pro S arriva a 688 km. Entrambi i modelli offrono una ricarica rapida fino a 200 kW, superiore ai 175 kW dei modelli Pro standard, consentendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 26 minuti.

Queste versioni Pro S condividono la stessa batteria e potenza di ricarica delle più sportive varianti GTX, come la ID.7 GTX e la ID.7 GTX Tourer, ma si concentrano su efficienza e comfort grazie alla trazione posteriore. Con un coefficiente aerodinamico eccezionale (0,23 per la berlina e 0,25 per la wagon), le Volkswagen ID.7 Pro S sono tra le vetture elettriche con la maggiore autonomia nella loro categoria. Entrambi i modelli montano un motore elettrico da 210 kW (286 CV) posizionato sull’asse posteriore, che permette alla berlina di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e alla wagon in 6,7 secondi, mantenendo consumi compresi tra 15,5 e 13,6 kWh ogni 100 km.

Il comfort a bordo è stato una priorità per Volkswagen. Le ID.7 Pro S sono equipaggiate con tecnologie avanzate come la climatizzazione automatica a due zone, bocchette regolabili, e un assistente vocale evoluto con ChatGPT. Inoltre, offrono sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo (ACC), Lane Assist, e assistente alla svolta, migliorando la sicurezza e l’esperienza di guida.

Le nuove ID.7 Pro S sono le uniche nel segmento a offrire di serie un display head-up con realtà aumentata, che proietta le informazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente. Gli interni vantano un ampio display touch da 15 pollici e nuove app come In-Car App Wellness e AirConsole per intrattenimento e benessere.

Con un passo di 2.971 mm e una lunghezza di 4.961 mm, offrono ampio spazio per cinque passeggeri e un generoso volume di carico: 532 litri per la berlina (1.586 litri con sedili abbattuti) e 605 litri per la wagon (1.714 litri a pieno carico).

Le Volkswagen ID.7 Pro S e Tourer Pro S ridefiniscono l’evoluzione della mobilità elettrica, offrendo efficienza, prestazioni e comfort di livello superiore.