Volkswagen ID.7 GTX, presentata l’ammiraglia elettrica integrale

Presentata la nuova Volkswagen ID.7 GTX, ammiraglia elettrica a trazione integrale. Grazie alla corposa potenza di 340 CV, garantisce prestazioni superlative e accelerazioni esaltanti, nonostante un peso sulla bilancia non da peso piuma. Con questo veicolo il colosso tedesco vuole farsi rispettare nel segmento D, quello dell’eccellenza.

Estetica e dotazioni

Costruita sfruttando la piattaforma modulare MEB, nativa elettrica, ha uno stile inconfondibile e delle misure importanti:

Lunghezza: 4.961 mm;

Larghezza: 1.862 mm;

Altezza: 1.536 mm;

Passo di 2.971 mm.

La vettura si caratterizza per dei paraurti con griglia a nido d’ape e dei fari a Led Matrix Iq.Light. Il tetto panoramico Smart Glass, a richiesta, è dotato di uno strato Polymer Dispersed Liquid Crystal integrato nel vetro che consente di passare elettronicamente dallo stato oscurato a trasparente e viceversa. Per quanto riguarda i cerchi in lega ci sono quelli da 20” del tipo Skagen armonizzati al design GTX, con la prospettiva di aggiungere come optional anche quelli da 21″. Il colore della carrozzeria in Kings Red Metallic, è una dedica alla Golf GTI.

L’abitacolo è dal taglio moderno con al centro della plancia un ampio display touch da 15”. Presenti l’assistente vocale IDA, così come la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Ovviamente c’è anche il climatizzatore automatico bi-zona, mentre per avere un’atmosfera costruita sulle proprie esigenze, la ID.7 GTX sfoggia un’illuminazione con 30 combinazioni di colori diversi.

Il gruppo motori della Volkswagen ID.7 GTX

Due sono i motori elettrici al servizio della Volkswagen ID.7 GTX: l’unità a magneti permanenti del tipo App550 da 286 CV collocato sull’asse posteriore e il propulsore asincrono, denominato Aka150, da 109 CV posto all’anteriore, che permette di avere 54 CV in più rispetto alla ID.7 Pro a trazione posteriore. A dare energia a questi propulsori ci pensa una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 86 kWh.

L’autonomia dichiarata dalla casa è di 600 km, mentre la potenza massima di ricarica è di 200 kW. Collegando la berlina a una colonnina Dc (a corrente continua) è possibile passare dal 10 all’80% dell’autonomia in meno di trenta minuti. La nuova ID.7 GTX viene prodotta nella fabbrica tedesca di Emden, ma attualmente non è stata ancora aperta la commercializzazione – questione di settimane – così come l’annuncio del listino prezzi che potrebbe essere intrigante.