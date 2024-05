Volkswagen Golf, l’attesa per i 50 anni al Nurburgring

Il conto alla rovescia per il più grande evento motoristico della Germania è iniziato: la leggendaria gara ADAC di 24 ore prenderà il via al Nürburgring il 1° giugno, con oltre 200.000 spettatori attesi. Questa volta, l’evento sarà anche un palcoscenico per l’auto europea di maggior successo di tutti i tempi: la Golf. Volkswagen festeggerà il 50° compleanno di questa icona al Nürburgring. E questa celebrazione sarà davvero impressionante: Volkswagen presenterà ai visitatori, in anteprima mondiale, la nuova Golf GTI Clubsport1 con trazione potente e sospensioni sportive di alto livello. Il secondo punto di forza è la partecipazione della Golf GTI Clubsport 24h alla gara di 24 ore.

Una Volkswagen Golf speciale

La GTI one-off con una potenza di 256 kW / 348 CV sarà guidata da star del motorsport come Benny Leuchter (Germania) e Johan Kristoffersson (Svezia). Il numero di partenza dell’auto da corsa GTI alimentata con carburante alternativo: il numero 50, naturalmente, un regalo di compleanno dell’organizzatore per il mezzo secolo di storia di successo della Golf. Inoltre, in omaggio agli oltre 37 milioni di Golf costruite fino ad oggi, tre Golf GTI classiche parteciperanno alla gara ADAC 24h Classic.

La Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h da 270 km/h offre prestazioni di prim’ordine per una sportiva compatta. Ciò è dovuto innanzitutto alla sua base tecnica: i 1.170 kg della Volkswagen hanno un rapporto peso-potenza di 3,36 kg/CV. Il motore turbo invia una coppia massima di 450 Nm all’asse anteriore. Anche l’efficiente carburante E20, di cui la Golf GTI Clubsport 24h ha fino a 100 litri nel serbatoio, garantisce un’eccellente potenza. Il secondo fattore di successo della gara è il team di piloti messo insieme da Max Kruse Racing.

Il team che correrà al Nurburgring

Benny Leuchter ha ottenuto una vittoria di classe nella 24 ore del Nürburgring nel 2017 alla guida di una Golf GTI TCR. Nel 2019 è stato anche il primo tedesco a vincere una gara di qualificazione del WTCR – con la Golf GTI TCR al Nürburgring. Uno dei migliori piloti al mondo è Johan Kristoffersson, che ha scritto la storia del motorsport con Volkswagen come attuale e sei volte campione del mondo FIA di rallycross.

Lo svedese è stato compagno di squadra di Benny Leuchter nel WTCR e ha anche vinto una gara al Nürburgring con la Golf GTI TCR. Questo team consolidato è supportato dai due professionisti tedeschi del Nürburgring Nico Otto e Heiko Hammel. Dall’esterno, la Golf GTI Clubsport 24h, equipaggiata con una telecamera da corsa, attira l’attenzione con la sua sofisticata aerodinamica e uno speciale design di camuffamento che in precedenza veniva utilizzato solo sui veicoli di serie camuffati della Golf GTI Clubsport.