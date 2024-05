Volkswagen Golf GTE ed eHybrid, pronte a battagliare nel mercato

Le nuove Volkswagen Golf GTE ed eHybrid offrono una nuova tecnologia ibrida plug-in e una serie di caratteristiche migliorate. Con una potenza di 200 kW (272 CV), la nuova Golf GTE supera addirittura il livello della nuova Golf GTI grazie alla sua potenza elettrica supplementare. La Golf eHybrid è progettata per il massimo comfort ed eroga una potenza di 150 kW (204 CV).

L’autonomia completamente elettrica della GTE è stata aumentata fino a 131 chilometri. Con l’eHybrid è possibile raggiungere un’autonomia di 143 chilometri (combinato). Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di una funzione di ricarica rapida a corrente continua. All’esterno, i due modelli compatti si distinguono per il frontale aggiornato con fari a LED Plus, i gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati e i cerchi in lega da 17 pollici “Richmond” (per la GTE) e “Nottingham” (per la eHybrid) di serie. Un moderno sistema di infotainment e numerosi sistemi di assistenza alla guida aumentano il comfort.

L’elettrico per tutti i giorni

In molti casi, grazie all’autonomia elettrica notevolmente aumentata e alla ricarica rapida, entrambi le versioni di Volkswagen Golf possono essere utilizzati come veicoli puramente elettrici nella vita quotidiana. Allo stesso tempo, convincono nei lunghi viaggi in modalità ibrida, con un’autonomia combinata molto elevata, fino a 1.000 chilometri. La batteria può ora essere ricaricata da una wall box domestica e da altri punti di ricarica a corrente alternata con una potenza massima di 11 kW (in precedenza 3,6 kW). Inoltre, i modelli Golf eHybrid e Golf GTE possono essere ricaricati presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua con capacità fino a 50 kW.

Interni dal taglio sportivo

La Volkswagen Golf GTE sottolinea la sua sportività con sedili sportivi premium con il leggendario motivo a quadri, un volante sportivo multifunzione in pelle e finiture decorative di alta qualità per il cruscotto e i pannelli delle portiere anteriori. La Golf eHybrid è sempre offerta nell’elegante versione di allestimento Style ed è consigliata come modello ibrido plug-in particolarmente orientato al comfort. Oltre ai sedili sportivi comfort con rivestimenti ArtVelours, numerose opzioni di personalizzazione sono offerte dalla regolazione elettrica a 14 vie del sedile del conducente e dall’illuminazione di fondo a 30 colori.

La Golf GTE e la Golf eHybrid sono dotate di serie del sistema di infotainment Digital Cockpit Pro e del sistema di navigazione Discover Media, che possono essere gestiti tramite il display touch indipendente (12,9 pollici). Il pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida comprende il Travel Assist per la guida assistita fino a 210 km/h, la frenata d’emergenza autonoma (Front Assist), il sistema di mantenimento della corsia (Lane Assist) e una funzione di recupero.

Il prezzo delle nuove Volkswagen Golf GTE ed eHybrid

La confortevole Volkswagen Golf eHybrid può essere configurata e ordinata a partire da 44.240 euro. La dinamica Golf GTE è disponibile a partire da 46.745 euro.