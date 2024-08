EasyPark è tra le app più scaricate, non solo fra quelle di settore

EasyPark spopola in questa estate ed è una delle applicazioni più scaricate in assoluto. Tanti i vantaggi per gli automobilisti

Il contante sembra essere passato in secondo piano, come un oggetto antico quando si tratta di parcheggiare l’auto durante le vacanze. Anche quest’anno, nei week end estivi, l’app EasyPark sta registrando un’impennata di download e si posiziona tra le applicazioni più scaricate su dispositivi sia Apple sia Android. Non soltanto fra quelle di settore, ma in assoluto.

Il successo di EasyPark

EasyPark ha conquistato il primo posto nella categoria viaggi e il terzo posto nella classifica generale delle app più scaricate su App Store di Apple, mentre su Google Play Store si è posizionata seconda nella categoria viaggi ed è nella top ten della classifica generale. Questi risultati dimostrano come la tecnologia stia contribuendo a modificare rapidamente le abitudini degli automobilisti, anche in un settore come quello della mobilità urbana. La crescente popolarità delle app di sosta ha portato ad un aumento della domanda di soluzioni innovative ed a un miglioramento dell’esperienza dei turisti.

Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group pone l’accento su uno degli aspetti vincenti del servizio EasyPark, disponibile in Italia e in oltre 20 paesi “EasyPark rappresenta un vero e proprio passepartout per i turisti, sia all’estero sia in Italia. La nostra app non si limita a semplificare il pagamento della sosta, ma offre una vera e propria esperienza di viaggio senza stress.”

I vantaggi di un’app

“Arrivare in una città che non si conosce, senza parlare la lingua e ignorando i regolamenti locali per il parcheggio, può essere un problema” prosegue Filipponi “EasyPark elimina queste criticità e permette di sostare con pochi click. Non solo si risparmia tempo prezioso, ma si evitano anche spiacevoli sorprese come le multe dovute a distrazione o incomprensione delle regole locali.”

Vantaggi che gli utenti apprezzano sempre di più, come confermano i dati che segnano un incremento del 38% delle transazioni EasyPark nella nostra Penisola nel mese di luglio 2024 rispetto allo stesso mese del 2023. Aggiunge Vincenzo Nubile, Regional Marketing Manager South and Central Europe di EasyPark Group: “Come testimoniano le app per le prenotazioni alberghiere, per i voli aerei e per la navigazione, il trend verso i pagamenti digitali non è un fenomeno passeggero, ma una tendenza in costante crescita, soprattutto nella stagione estiva, quando si è più propensi a utilizzare e sperimentare nuove soluzioni digitali utili per ottimizzare il tempo libero a disposizione. I dati raccolti in Italia e in Europa mostrano come la nostra app per la sosta si stia rapidamente trasformando da efficace strumento tecnologico a vera e propria utility urbana, imprescindibile per semplificare la vita delle persone.“