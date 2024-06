Quando la tecnologia aiuta il viaggio, l’esempio di EasyPark

Il settore turistico vive una trasformazione radicale grazie all’innovazione tecnologica. Secondo un’analisi di una società di ricerche, il mercato globale della tecnologia per i viaggi è in costante crescita, con un tasso annuale composto (CAGR) previsto del 6,4% tra il 2024 e il 2032. A guidare questo sviluppo sono l’integrazione della tecnologia mobile, i progressi dell’intelligenza artificiale e l’adozione diffusa di strumenti digitali che stanno rivoluzionando il modo di pianificare, vivere e ricordare le esperienze di viaggio.

Il protagonista indiscusso è lo smartphone, diventato accessorio irrinunciabile per chi è in vacanza. Le app consentono di gestire ogni aspetto del viaggio, come prenotare voli e hotel, scoprire ristoranti e attrazioni, acquistare biglietti e pagare il parcheggio. La digitalizzazione dei servizi turistici non riguarda più solo i grandi centri, ma coinvolge anche le medie e piccole città, migliorando l’esperienza dei visitatori e l’attrattività turistica.

Viaggio: la sosta online di EasyPark

Un’indagine di EasyPark Italia, filiale italiana dell’azienda globale di mobile parking la cui app di sosta è disponibile in 800 città italiane, ha rivelato che tra le new entry delle ambite Bandiere Blu 2024 figurano anche comuni come Tenno (TN), Ortona (CH), Cellole (CE), Lecce, Patù (LE), Parghelia (VV), Letojanni (ME), Scicli (RG), Recco (GE) e Borgio Verezzi (SV) in cui gli automobilisti possono gestire e pagare la sosta direttamente dallo smartphone in modo rapido e semplice con l’app EasyPark.

Con l’ingresso di queste nuove località, il numero dei comuni con Bandiera Blu in cui è attivo il servizio EasyPark sale a 57 e 114 spiagge in tutta Italia, consentendo ai turisti italiani e stranieri di semplificare notevolmente la loro esperienza di viaggio grazie alla possibilità di visualizzare le tariffe di sosta in base alla geolocalizzazione, prolungare il periodo di sosta da remoto e pagare il parcheggio con pochi click direttamente dal cellulare.

L’impatto sulla vita delle persone

“La digitalizzazione del turismo non è solo un trend, ma una realtà in continua evoluzione. L’app EasyPark facilita e migliora la vita delle persone, anche quando si trovano in viaggio nelle nostre splendide città o località balneari” dichiara Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group “Secondo un interessante report**, il nostro Paese si conferma tra le mete più ambite a livello globale, posizionandosi al quarto posto tra le destinazioni di tendenza negli ultimi 12 mesi. In questo scenario, EasyPark si propone come un alleato fondamentale per migliorare l’esperienza turistica, offrendo una user experience semplice e immediata nella gestione della sosta”.