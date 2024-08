Nilu27 lancia la hypercar NILU: V-12 aspirato e design iconico

C’è un nuovo protagonista nel mondo delle supercar. Nilu27. Questo marchio, fondato dal celebre designer di Koenigsegg e Bugatti, Sasha Selipanov, ha appena presentato la sua prima creazione: la NILU. Questa hypercar adotta un approccio purista, optando per un motore V-12 aspirato naturalmente, accoppiato a una trasmissione manuale a sette velocità fornita da CIMA. Il design della NILU si distingue anche per le sue porte ad ali di gabbiano, un omaggio al passato glorioso delle auto sportive.

Alla base del design innovativo della NILU c’è una monoscocca in fibra di carbonio su misura, integrata con telai ausiliari tubolari in lega di alluminio. Il cuore della macchina è un V-12 da 6,5 litri, progettato dalla Hartley Engines in Nuova Zelanda, che promette di girare “come un motore elettrico”. Questo potente motore, combinato con un cambio manuale a sette velocità, offre un’esperienza di guida unica e analogica, senza le distrazioni delle moderne assistenze alla guida.

L’interno della NILU riflette l’approccio minimalista e funzionale del design. Non ci sono pulsanti sul volante, nessuna modalità di guida selezionabile e l’unico schermo presente è integrato nello specchietto retrovisore per migliorare la visibilità posteriore. I sedili sono fissi, ma elementi come la pedaliera, il poggiatesta e gli specchietti retrovisori sono regolabili manualmente tramite leve e interruttori in alluminio lavorato a billette.

Le sospensioni a doppio braccio oscillante e pushrod, insieme alle ruote centerlock da 20 e 21 pollici avvolte in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R, garantiscono un’aderenza e una maneggevolezza eccezionali. I freni in carbonio-ceramica sono forniti da Brembo, assicurando prestazioni di arresto all’altezza delle aspettative.

Nilu27 ha in programma di costruire 15 esemplari della NILU in edizione di lancio, anche se non è ancora chiaro se saranno omologate per l’uso su strada. Inoltre, l’azienda prevede di produrre 54 unità “omologate per la strada”, suggerendo che le prime 15 auto saranno destinate esclusivamente alla pista.

La NILU farà il suo debutto pubblico a Pebble Beach durante la Monterey Car Week il 15 agosto. La produzione inizierà a Irvine, California, prima di essere trasferita all’estero. “Siamo entusiasti della reazione ai nostri teaser sui social media”, ha dichiarato Inna Selipanov, co-fondatrice e COO di Nilu27. “Nonostante il mondo stia virando verso l’elettrificazione, crediamo che l’atemporalità di queste auto le manterrà rilevanti e apprezzate dagli appassionati“.