Koenigsegg, il rinomato costruttore svedese di hypercar, ha nuovamente ridefinito i confini della velocità automobilistica con la sua Jesko Absolut. Questo gioiello della tecnica ha compiuto la prodezza di accelerare da 0 a 400 km/h e decelerare nuovamente a 0 in soli 27,83 secondi, battendo il precedente record di 0,98 secondi stabilito dalla Koenigsegg Regera nel 2023.

Il notevole traguardo è stato raggiunto grazie all’innovativo design aerodinamico della Jesko Absolut, che presenta un coefficiente di resistenza (Cx) di solo 0,278 e rinuncia a grandi appendici aerodinamiche per massimizzare la velocità in rettilineo. L’auto ha anche stabilito il primato mondiale nella categoria 0-250-0 miglia orarie, completando il percorso in 28,27 secondi, migliorando di 1,33 secondi il record della Regera.

Al volante della Jesko Absolut

Oltre a questi strabilianti risultati, la Jesko Absolut ha anche fissato i record per la velocità di accelerazione più rapida al mondo nei test di 0-400 km/h e 0-250 miglia orarie, impiegando rispettivamente 18,82 secondi e 19,2 secondi. Questi record sono stati ottenuti sul campo di volo di Örebro, in Svezia, con al volante Markus Lundh, il collaudatore ufficiale di Koenigsegg.

Il cuore pulsante di questa macchina è un motore V-8 biturbo da 5,0 litri, che sviluppa una potenza di 1.625 CV e una coppia di 1.500 Nm, grazie anche all’uso di benzina E85. Questo propulsore è accoppiato a una rivoluzionaria trasmissione a nove velocità, la Light Speed Transmission (LST) di Koenigsegg, che sfrutta sette frizioni per cambiate fulminee e un trasferimento di potenza quasi istantaneo alle ruote posteriori.

La Jesko Absolut usata per i record era equipaggiata di serie, ad eccezione di una gabbia di sicurezza e di un sedile da corsa prelevato da una Koenigsegg One:1, preferito dal pilota. Gli pneumatici erano Michelin Pilot Sport Cup2 R.

L’ambizione non si ferma qui. Christian von Koenigsegg, fondatore dell’azienda, specula che la Jesko Absolut potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 500 km/h con spazio sufficiente per correre. Un traguardo che il mondo attende con ansia di vedere realizzato.