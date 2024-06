La Toyota GR Supra (A90) non è solo una magnifica vettura sportiva, ma rappresenta anche un esempio eccellente della sinergia tra BMW e Toyota. Questa collaborazione ha permesso al rinomato team di tuning AC Schnitzer di applicare per la prima volta la propria esperienza su una Toyota, offrendo un programma di messa a punto completo che eleva la GR Supra a un livello superiore di prestazioni e design.

Motore potenziato

Il motore 3.0l della Supra riceve un significativo incremento di potenza grazie all’intervento di AC Schnitzer. La potenza aumenta da 250 kW (340 CV) e 500 Nm a 294 kW (400 CV) e 600 Nm, garantendo prestazioni esaltanti.

Inoltre, la personalizzazione del motore include una garanzia di tre anni, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Un’opzione estetica migliora ulteriormente l’aspetto sportivo del motore, mentre il nuovo silenziatore sportivo posteriore non solo produce un suono avvolgente ma conferisce anche un look dinamico, con terminali disponibili nelle varianti “Carbonio sportivo” o “Sport nero“.

Telaio ottimizzato

Per un comportamento di guida ottimale, AC Schnitzer ha introdotto una sospensione coilover RS ​​regolabile in altezza, che combina un assetto sportivo con un’elevata escursione delle molle e un comfort di guida eccellente. Questa sospensione permette la regolazione individuale degli stadi di estensione e compressione, oltre a un abbassamento di circa 30-40 mm.

In alternativa, un kit di molle abbassa la Supra di 15-25 mm. Diverse opzioni di ruote sono disponibili, tra cui i cerchi AC3 in alluminio fluoformato e i cerchi forgiati leggeri AC1 e AC3, che non solo riducono il peso ma offrono anche un impatto visivo straordinario.

Aerodinamica migliorata

L’aerodinamica della GR Supra è ottimizzata con l’aggiunta di vari componenti. Il splitter anteriore e gli sfiati del cofano (omologati solo per le corse) migliorano il flusso d’aria, mentre l’alettone posteriore “Racing” in carbonio, abbinato al Gurney Flap, fornisce un ulteriore carico aerodinamico. Dettagli aggiuntivi come una nuova targa e il lettering AC Schnitzer completano il pacchetto, garantendo un’estetica sofisticata e aggressiva.

Interni di alta qualità

Gli interni della Supra sono stati arricchiti con componenti in alluminio di alta qualità, che includono pedali, poggiapiedi, portachiavi e coperture dell’iDrive. Questi dettagli conferiscono all’abitacolo un aspetto sportivo ed elegante, in perfetta armonia con le prestazioni potenziate della vettura.

Grazie ad AC Schnitzer, la Toyota GR Supra (A90) ridefinisce le sue capacità, unendo potenza e stile in un pacchetto irresistibile per gli appassionati di auto sportive.