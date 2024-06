Hispano Suiza Carmen Sagrera: l’hypercar elettrica da 1.115 CV

La Hispano Suiza svela i dettagli della nuova Carmen Sagrera, una hypercar creata per celebrare il 120° anniversario del marchio. Questa straordinaria vettura sarà presentata al pubblico durante il Goodwood Festival of Speed di luglio. Con una batteria di nuova generazione da 103 kWh, la Sagrera promette un’autonomia di 480 km, migliorando di 100 km rispetto al modello precedente.

La Carmen Sagrera rappresenta un’evoluzione della Carmen Boulogne, con prestazioni ancora più elevate grazie ai nuovi componenti del powertrain elettrico. La batteria, con una capacità di 103 kWh e un peso di 612 kg, consente alla Sagrera di raggiungere un’autonomia di 480 km. Hispano Suiza ha inoltre sviluppato un nuovo sistema di raffreddamento più leggero e compatto, che ha portato alla revisione delle prese d’aria nel frontale.

Il powertrain di Carmen Sagrera

Dotata di quattro motori elettrici da 275 CV ciascuno, la Carmen Sagrera eroga complessivamente 1.115 CV e 1.160 Nm di coppia, permettendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi. Per gestire tali prestazioni, la Michelin ha sviluppato una mescola specifica per i pneumatici sportivi Pilot Sport 4S. L’impianto frenante carboceramico è stato aggiornato con pinze alleggerite di 500 grammi ciascuna e dischi da 400 mm, garantendo un’efficace capacità di frenata.

Dal punto di vista aerodinamico, la Sagrera presenta una nuova ala posteriore divisa in due parti, che richiama nella forma la cicogna del logo Hispano Suiza. Questo elemento, insieme al nuovo frontale e a un diffusore specifico, rende la Sagrera facilmente riconoscibile rispetto alla sua predecessora.

Gli interni della Sagrera sono stati leggermente modificati con una nuova console centrale e un sistema di infotainment di ultima generazione, offrendo così un’esperienza di guida ancora più sofisticata e tecnologicamente avanzata.

Con queste innovazioni, la Hispano Suiza Carmen Sagrera si propone come una delle hypercar più avanzate e affascinanti del 2024, pronta a stupire appassionati e critici al prossimo Goodwood Festival of Speed.