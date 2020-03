Hispano Suiza Carmen Boulogne: i dettagli dell’hypercar elettrica

L’inedita hypercar a zero emissioni della Casa spagnola sarà realizzata in soli 5 esemplari.

Il costruttore Hispano Suiza ha svelato le prime immagini ufficiali correlate da alcuni dettagli tecnici della nuova Carmen Boulogne, hypercar elettrica evoluzione della Carmen presentata esattamente un anno fa sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. L’inedita hypercar a zero emissioni della Casa spagnola sarà realizzata in soli 5 esemplari, assemblati nella città di Barcellona e venduti al prezzo di 1,65 milioni l’uno.

Carrozzeria in carbonio

Dal punto di vista stilistico la Carmen Boulogne si distingue per una livrea di colore nero, impreziosita da dettagli in rame dedicati a numerosi componenti come la mascherina frontale e le calotte degli specchietti laterali. Il corpo vettura è stato realizzando utilizzando pannelli in fibra di carbonio a vista, in grado di offrire la massima resistenza e leggerezza.

Powertrain elettrico da 1.630 CV

La vettura utilizza anche un telaio in fibra di carbonio, mentre il powertrain elettrico da 1.630 CV che permette di raggiungere i 290 km/h di velocità massima, un dato di rilievo per una supercar elettrica. Secondo i dati dichiarati, l’autonomia può raggiungere i 400 km con una sola carica di energia, inoltre per le operazioni di ricarica rapida si impiegano 30 minuti per passare dal 30 all’80% della capacità delle batterie.