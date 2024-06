Hyundai Italia ha aperto gli ordini per la Nuova Tucson, l’aggiornamento della quarta generazione del SUV best seller lanciato a fine 2020. Un modello di successo grazie alle sue caratteristiche di punta e al design distintivo, risultando il C-SUV più venduto in Europa nel 2022 e 2023. In Italia, la versione Full-Hybrid rappresenta una vendita su due, segno del successo di questa motorizzazione.

Un restyling imponente

Il restyling della Nuova Tucson include numerosi miglioramenti, come un design esterno più audace, interni riprogettati e nuove tecnologie avanzate. La praticità e il comfort, già apprezzati, sono stati ulteriormente migliorati. L’auto mantiene un’ampia gamma di powertrain completamente elettrificati e offre un bagagliaio leader nel segmento con una capacità di 616 litri nella versione HEV.

Il nuovo design esterno si basa sull’evoluzione del linguaggio stilistico “Parametric Dynamics”, con un frontale caratterizzato da linee sottili e angolari e la firma luminosa Parametric Hidden Lights. Anche il posteriore è stato rivisitato per garantire una maggiore presenza su strada.

All’interno, la Tucson offre un comfort superiore con una nuova architettura e un design rinnovato. Tra le novità, troviamo il volante ridisegnato, la console centrale riprogettata con ricarica wireless integrata e un doppio display curvo da 12,3’’ per il cluster e l’infotainment.

Motorizzazioni e allestimenti

La Nuova TUCSON introduce tecnologie avanzate come aggiornamenti Over-the-Air (OTA), telematica Bluelink, servizi Hyundai LIVE e Digital Key 2.0, che permette di sbloccare e avviare il veicolo con tecnologia NFC. Inoltre, offre l’Head-up Display e molto altro.

La Nuova Tucson presenta una gamma di propulsori elettrificati, inclusi il Full-Hybrid da 215 CV, il mild hybrid a 48 volt e il Plug-in Hybrid 4WD da 235 CV, capace di percorrere fino a 65 km in modalità elettrica (WLTP).

Gli allestimenti disponibili sono XTech, Business, Excellence e N Line. L’allestimento XTech parte da €32.850, mentre il Business, pensato per aziende e professionisti, parte da €35.350. L’Excellence, al vertice del listino, costa €39.650, così come la versione N Line.

Offerte e promozioni

La Nuova Tucson Full Hybrid 2WD in allestimento Business è disponibile con rate da 249 € al mese per 36 mesi, con un anticipo di €6.370 e permuta o rottamazione, tramite finanziamento Hyundai Plus. Per le flotte e i professionisti, è disponibile anche il noleggio a lungo termine per la versione mild-hybrid diesel Business a 489 € al mese IVA inclusa.