Hyundai Tucson 2025: svelato in anteprima il nuovo restyling [FOTO]

Il mondo automobilistico è in costante evoluzione e Hyundai è sempre in prima linea. Lo Hyundai Tucson 2025 si prepara a debuttare in Europa e, presumibilmente, negli Stati Uniti nel corso del 2024, promettendo di essere un punto di riferimento nel segmento dei SUV.

Il nuovo Tucson si distingue per il design Parametric Dynamics evoluto, una firma inconfondibile del brand sudcoreano. Questo modello, pur mantenendo linee familiari, introduce una griglia rinnovata e gli innovativi fari Parametric Jewel.

Le novità non si fermano all’esterno però. Il paraurti è stato modificato e include una piastra paracolpi finta mentre la parte posteriore e i cerchi sono stati rivisitati. Questi aggiornamenti sottolineano il costante impegno del costruttore coreano nell’innovazione e nel design.

Diverse novità anche nell’abitacolo

All’interno, il Tucson 2025 sorprende con un abitacolo rinnovato, caratterizzato da un volante minimalista a tre razze e un cruscotto più tradizionale. Quest’ultimo è stato progettato per accogliere un nuovo display curvo panoramico, composto da un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e da un sistema di infotainment con schermo touch sempre da 12.3 pollici.

Inoltre, troviamo una nuova disposizione dei comandi e delle bocchette di ventilazione, una consolle centrale con caricatore wireless per smartphone compatibili e due portabicchieri e nuovi controlli fisici.

Due nuove colorazioni per la carrozzeria

Le informazioni dettagliate sul nuovo restyling dello Hyundai Tucson arriveranno nelle prossime settimane. Il modello specifico per il mercato coreano sarà disponibile in due nuove colorazioni chiamate Fine Green Matte e Ultimate Red Metallic, accompagnate da un interno tritono in sfumature di verde, nero e grigio.

Sebbene i dettagli sui motori rimangano al momento sconosciuti, possiamo aspettarci miglioramenti complessivi, seguendo le tendenze di mercato e le innovazioni tecnologiche del produttore coreano. In attesa di ulteriori informazioni, lo Hyundai Tucson 2025 rappresenta un significativo passo in avanti nel campo dei crossover, unendo design d’avanguardia, innovazioni tecnologiche e comfort di guida.