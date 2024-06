Salone di Ginevra: la fine di un’era per l’automobilismo europeo

L’iconico Salone di Ginevra sembra destinato a diventare un ricordo del passato. Gli organizzatori dell’evento in Svizzera hanno spiegato che la mancanza di interesse da parte delle case automobilistiche europee, unita alla concorrenza di eventi come quelli di Parigi e Monaco, ha reso insostenibile la continuazione della manifestazione. “I mancanti investimenti necessari per mantenere un evento di tale portata rappresentano l’ultimo colpo per le future edizioni“, ha dichiarato Alexandre de Senarclens, presidente della fondazione che ha sempre organizzato il Salone.

Ultime edizione deficitaria

Fondata nel 1905, la kermesse di Ginevra è stata per decenni un punto di riferimento per l’industria automobilistica mondiale. Tuttavia, negli ultimi anni, il calo di partecipazione e l’aumento delle difficoltà organizzative hanno portato a decisioni drastiche. L’ultima edizione, tenutasi a marzo 2024 dopo una pausa di quattro anni a causa della pandemia, ha visto una partecipazione molto ridotta rispetto al passato. Solo Renault, Dacia, Lucid e alcuni produttori cinesi come BYD e MG Motor erano presenti. I visitatori, un tempo oltre il mezzo milione, sono scesi a circa 170.000.

Addio al Salone di Ginevra, ci si sposta in Qatar

Con il saluto finale al Salone di Ginevra, la fondazione organizzatrice verrà sciolta nei prossimi mesi, come si legge nella nota ufficiale: “Non potendo raggiungere il suo scopo statutario, il Consiglio della Fondazione Comité permanent du Salon International de l’Automobile di Ginevra chiederà formalmente all’Autorità Cantonale di Vigilanza sulle Fondazioni (ASFIP) l’autorizzazione a sciogliere la Fondazione“. Questo significa che, in assenza di un nuovo gruppo di privati o enti disposti a raccogliere l’eredità dell’evento, sarà necessario ripartire da zero.

Nonostante la chiusura del capitolo svizzero, il Salone di Ginevra non scompare del tutto. L’edizione 2025 del Geneva International Motor Show si terrà a novembre a Doha, in Qatar, un evento che promette di attirare l’interesse delle case automobilistiche premium e di lusso. L’appuntamento qatariota potrebbe rappresentare una nuova opportunità di successo per il marchio, ma segna definitivamente la fine di un’epoca per l’automobilismo europeo.

L’addio al Salone di Ginevra lascia un vuoto significativo nel calendario degli eventi automobilistici internazionali, segnando la fine di un’era gloriosa. Rimane solo da vedere se l’evento potrà rinascere davvero sotto una nuova forma o se resterà un nostalgico ricordo per gli appassionati di auto di tutto il mondo.