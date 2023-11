BYD: 6 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

BYD, leader nel segmento dei veicoli a nuova energia (NEV), ha raggiunto un traguardo produttivo molto importante. Dal 2008, l’azienda ha realizzato oltre 6 milioni di New Energy Vehicle, includendo veicoli ibridi plug-in (PHEV), veicoli con range extender e veicoli elettrici (EV). Questo risultato rende BYD il primo costruttore al mondo ad aver raggiunto tale cifra nel segmento NEV, un settore in rapida espansione e molto importante nell’industria automobilistica.

Nell’aprile 2022, il marchio cinese ha compiuto un decisivo cambio di rotta, interrompendo la produzione di auto endotermiche per concentrarsi esclusivamente sui modelli a nuova energia. Tale decisione riflette l’impegno del produttore nella promozione di una mobilità sempre più sostenibile.

Il 6.000.000° veicolo prodotto da BYD è stato il Fang Cheng Bao Leopard 5, un SUV ibrido plug-in presentato per la prima volta ad agosto e messo in produzione a novembre. È stato assemblato nello stabilimento di Zhengzhou, rafforzando il portfolio di BYD nel segmento dei PHEV.

Prosegue l’espansione del brand in tutto il mondo

L’escalation produttiva della casa cinese è stata notevole. Ha impiegato 13 anni per produrre il primo milione di NEV, ma solo un anno per il secondo milione e soli sei mesi per il terzo. Successivamente, sono stati realizzati altri 2 milioni di NEV in nove mesi mentre il sesto milione è stato raggiunto in appena tre mesi grazie all’aumento della capacità produttiva.

Le vendite di veicoli ibridi plug-in e con range extender stanno vivendo una crescita esponenziale in Cina, sostenute dalla loro convenienza rispetto ai BEV, dalle caratteristiche comparabili e dalla minore dipendenza dall’infrastruttura di ricarica.

La rete produttiva attuale di BYD comprende ben nove stabilimenti in Cina, presenti in città come Xian, Jinan, Zhengzhou, Changzhou, Xiangyang, Hefei, Changsha, Fuzhou e Shenzhen. Oltre al mercato cinese, il brand esporta auto in 57 paesi in tutto il mondo e prevede di espandere la sua presenza globale con nuovi impianti in Thailandia e Brasile.